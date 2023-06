Das lieben Urlauber am Gardasee - und darauf müssen Sie achten

Der Gardasee ist der größte See in Italien und ein beliebtes Urlaubsziel. Das schätzen Urlauber am Gardasee besonders.

27.06.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Auch viele Menschen aus Deutschland verbringen jedes Jahr ihren Urlaub am Gardasee im Norden Italiens. Nach einiger Zeit auf dem Campingplatz, in der Ferienwohnung oder im Hotel stellt sich häufig die Frage, was Urlauber am Gardasee in der Lombardei unternehmen können. Welche Freizeit-Möglichkeiten es dort gibt, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.

Außerdem geben wir Tipps für die Anreise an den Gardasee sowie für die besten Plätze und Unterkünfte.

Was kann man unternehmen am Gardasee?

Am Gardasee gibt es viele beliebte Badestellen. Hier eine Auswahl:

Spiaggia dei Pini

Spiaggia val di sogno

Jamaica Beach

Spiaggia La Romantica

Spiaggia Cola

Wann und wo sind die Märkte am Gardasee?

Sehr beliebt bei Gardasee-Urlaubern aus dem Allgäu sind die zahlreichen Märkte: Ob Wochenmarkt, Flohmarkt oder Nachtmarkt - die Orte rund um den See bieten einiges. Das sind die schönsten Märkte am Gardasee. Wochenmärkte am Gardasee sind übrigens nicht ausschließlich Lebensmittelmärkte. Hier bieten Händler etwa auch selbst hergestellten Schmuck, Kleidung und handgefertigte Kunst an.

Welche Freizeit-Parks gibt es am Gardasee?

Freizeit-Parks, Kletter-Parks, Zoos, Fun-Schwimmbäder und eine Kart-Strecke: Auch hier können Gardasee-Urlauber aus dem Allgäu Spaß haben und ihre Freizeit genießen.

Gardaland Resort mit Legoland-Wasserpark und Sea Life Aquarium

Canevaworld Resort mit Aquapark und Movieland Park

Go-Kart-Fahren bei South Garda Karting

Jungle Adventure Park: Kletterwald am Monte Baldo

Family Adventure Park: Kletterwald mit "Engelsflug" und Minigolf

Busatte Adventure: Der Kletterpark in Torbole

Kletterpark Flying Frogs am Gardasee für Kinder ab drei Jahren

Parco Natura Viva: Zoo und Safari Park mit Wildtieren

Reptiland mit Schlangen, Spinnen und Skorpione

Welche Campingplätze gibt es am Gardasee?

Für jeden Geschmack gibt es auch den passenden Campingplatz am Gardasee. Hier gibt es beispielsweise eine Vielzahl an kinderfreundlichen oder hundefreundlichen Campingplätzen. Wir haben Tipps und die besten Plätze fürs Camping am Gardasee.

Wie komme ich vom Allgäu zum Gardasee?

Mit der Bahn, per Flugzeug oder mit dem Auto: Es gibt viele Wege und Mittel, um vom Allgäu aus an den Gardasee zu kommen - übrigens auch mautfrei. Wir stellen in dieser Übersicht vier verschiedene Autorouten vor und erklären, wie sie mit der Bahn oder mit dem Flugzeug an den Gardasee reisen.

Wer mit dem Auto über den Fernpass nach Italien will, sollte wissen, ob auf der B179 in Tirol schon die Mautpflicht gilt. Außerdem sind die Vignetten-Preise auf den Autobahnen in Österreich gestiegen.

Gardasee-Urlaub: Welche Verbote müssen Touristen kennen?

Wer zum Gardasee reist, sollte darüber hinaus ein paar Verbote beachten. Sonst kann es nämlich schnell teuer werden. Diese fünf Regeln sollten Sie beachten.

Wie warm ist aktuell das Wasser im Gardasee?

Regelmäßig wird die Wassertemperatur im Gardasee gemessen. Die aktuellen Durchschnitts-Werte für den nördlichen und südlichen See finden Sie hier.

Welche Temperatur hat das Wasser im Gardasee? Ist es warm genug, um baden zu können? Antworten darauf gibt unsere Übersicht. Bild: Daniel Reinhardt, dpa

Welche Raubtiere gibt es am Gardasee?

Leben am Gardasee auch gefährliche Raubtiere wie Bären, Wölfe oder Luchse? Wo genau sind diese Tiere zuhause? Hier leben Bär, Wolf und Luchs am Gardasee. In Arco am Gardasee ist im Juni 2023 ein Bär durch die Straßen geirrt. Das Tier wurde nicht gefangen.

Was muss man mit Hund am Gardasee beachten?

Urlauber dürfen auch ihren Hund mit an den Gardasee nehmen - allerdings nicht überall. Was Urlauber mit Hund am Gardasee alles unternehmen können und worauf sie achten müssen, lesen Sie hier.