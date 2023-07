Aggressiver Asylbewerber bereitet Dietenheimern Sorgen

Weil er schon mehrfach auffällig wurde, ist ein Geflüchteter in eine Einzelunterbringung verlegt worden. Eine Bürgerin sorgt sich um den Schulweg, die Stadt will ihn loshaben.

Von Wilhelm Schmid

20.07.2023 | Stand: 08:03 Uhr

In Dietenheim ist ein Geflüchteter mehrfach aggressiv aufgefallen - so sehr, dass der Mann mittlerweile nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft wohnt. Auch ins Rathaus darf er mittlerweile nicht mehr. Stadtverwaltung und Bürger würden den aggressiven Mann gerne loswerden. Doch so einfach ist das nicht.

