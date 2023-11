"Vorgehen ist alternativlos": Polizei verteilt weiter Strafzettel am Airbus-Werk

Das Verkehrschaos beim Airbus-Werk in Donauwörth hält an. Die Polizei muss am Dienstag erneut in der Industriestraße eingreifen - und findet deutliche Worte.

Von Wolfgang Widemann

22.11.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Das Chaos geht weiter: Im Umfeld der Firma Airbus Helicopters in Donauwörth ist am Dienstagvormittag vorübergehend der Verkehr zusammengebrochen. Ursache dafür war laut Polizei , dass sich viele Autofahrer nicht an die Verkehrsregeln hielten. Bekanntlich herrschte in den vergangenen Tagen durch die hochwasserbedingte Sperrung des großen Parkplatzes an der Donau der Ausnahmezustand. Die Polizei verteilte wie schon am Montag zahlreiche Strafzettel – und findet klare Worte für das Verhalten der Verkehrssünder.

