Eklat in der Bayernliga: Sascha Mölders bestreitet umstrittene Aussage

Der Landsberger Spielertrainer Sascha Mölders bestreitet eine verbale Entgleisung in Gundelfingen. Gegenspieler David Anzenhofer sagt etwas ganz anderes.

23.11.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Es läuft die 30. Minute im Fußball-Bayernliga-Spiel Gundelfingen gegen Landsberg am Wochenende (Endstand 1:0). TSV-Spielertrainer und Ex-Bundesligastar Sascha Mölders gerät mit dem Gundelfinger und Ex-Landsberger David Anzenhofer aneinander. Anzenhofer ist Mölders dicht auf den Fersen, will ihn abschirmen, dann schreit Mölders ihn im ganzen Stadion hörbar an: "Bist du schwul?". Weil die kleine Rangelei nach einer Ermahnung weitergeht, zeigt der Schiedsrichter beiden die Gelbe Karte. Gundelfingens Trainer ist außer sich. Unsere Redaktion hat mit allen Beteiligten gesprochen.

