Antibiotika-Mangel: Holetschek hilft Apothekerin aus Karlshuld

Marina Eibl hat Anfang des Jahres Gesundheitsminister Klaus Holetschek persönlich kennengelernt und seinen Kontakt jetzt genutzt, um an knappes Antibiotikum gegen Scharlach zu kommen.

Von Andrea Hammerl

19.05.2023 | Stand: 09:19 Uhr

Eine Scharlachwelle bei gleichzeitigem Mangel an Antibiotika– die Not ist schon seit Wochen groß. So groß, dass sich eine Karlshulder Apothekerin direkt an den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek wandte – und das nun mit Erfolg.

