Kufstein in Tirol hat eine 800 Jahre alte Festung: Das sollten Touristen wissen

Kufstein gilt aufgrund des Kufsteinliedes als die "Perle Tirols". Die Festung in der Innenstadt zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Ein Überblick.

14.03.2023 | Stand: 11:02 Uhr

"Kennst du die Perle, die Perle Tirols? Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl!". So lautet der Songtext des bekannten Kufsteinliedes, welches den gleichnamigen Ort bekannt machte. Die Stadt Kufstein liegt an der Grenze zu Bayern und ist nach Innsbruck die zweitgrößte Stadt im österreichischen Tirol. Die Festung Kufstein, welche auf einem Berg mitten in der Stadt steht, zählt zu den wichtigsten Wahrzeichen des Ortes. Hier gibt es Informationen über die Sehenswürdigkeiten in Kufstein und einen Einblick in die Geschichte der Stadt.

Kufstein im Steckbrief: Webcam und Einwohnerzahl

Bundesland: Tirol

Tirol Bezirk: Kufstein

Kufstein Fläche: 39,39 km²

39,39 km² Einwohnerzahl: 19.625 (Stand Januar 2022)

19.625 (Stand Januar 2022) Bevölkerungsdichte: 498/km²

498/km² Bürgermeister: Martin Krumschnabel

Martin Krumschnabel Höhe: 504 m ü. A.

504 m ü. A. Stadtteile: Zentrum, Sparchen, Weissach, Endach, Zell

Zentrum, Sparchen, Weissach, Endach, Zell Hausberg: Pendling

Pendling Gewässer: Inn

Inn Webcam: Live-Aufnahmen aus dem Kufsteinerland

Die Geschichte von Kufstein: Das Kufsteinlied musste vor Gericht

Das erste Mal urkundlich erwähnt wurde der Ort Kufstein in Tirol bereits im achten Jahrhundert unter dem Namen "Caofstein". Ab dem Jahr 1393 konnte sich Kufstein dank Herzog Stefan III. als Stadt bezeichnen. Seitdem ist viel passiert in der österreichischen Stadt.

Vor allem während des Zweiten Weltkriegs war Kufstein oft mit historischen Ereignissen verbunden. So zogen beispielsweise im Jahr 1939 viele Kufsteiner an die Front in Polen. Einer dieser Soldaten war Mathias Mayer, welcher sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg kämpfte und beide Kriege überlebte. Eine Tafel an der Kalvarienbergkapelle nahe Kufstein erinnerte seitdem an all jene, die nicht zurückkehrten.

Weltweite Bekanntheit erlangte Kufstein durch das "Kufsteinlied", welches von Karl Ganzer komponiert wurde. In dem Lied wurde die Stadt Kufstein als die "Perle Tirols" bezeichnet. Der Song sorgte seit seiner Veröffentlichung jedoch laut dem Österreichischen Rundfunk wiederholt für rechtliche Verfahren. Der Musikproduzent Egon Frauenberger habe das Lied mit seiner hinzugefügten Jodelpassage erst zum Erfolg gebracht, weswegen Karl Ganzer nicht der alleinige Komponist des Liedes sein solle. Das Gericht entschied schließlich zugunsten Karl Ganzers.

Um die Geschichte von Kufstein im 20. Jahrhundert zu erhalten, wurde das Projekt "Kufstein schreibt Stadtgeschichte" ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projekts wurde beispielsweise die Publikationsreihe "Edition Kufstein" veröffentlicht, welche sich unter anderem mit der Sozialgeschichte und der Stadtplanung von Kufstein beschäftigte. Das ebenfalls durch das Projekt entstandene Kufsteiner Stadtalbum "Vom Stadtl zur Stadt" erzählte die Geschichte Kufsteins von 1900 bis 2000.

Weitere interessante Meilensteine in der Geschichte von Kufstein:

1504: Die Festung Kufstein sowie die Stadt wurde vom Habsburger Maximilian I. erobert.

Die Festung Kufstein sowie die Stadt wurde vom Habsburger Maximilian I. erobert. 1703: Kurfürst Max Emanuel eroberte sowohl die Stadt als auch die Festung Kufstein und ein Brand zerstörte Teile der Burg und der Stadt.

Kurfürst Max Emanuel eroberte sowohl die Stadt als auch die Festung Kufstein und ein Brand zerstörte Teile der Burg und der Stadt. 1704: Die Stadt Kufstein wurde mit dem Ilbesheimer Vertrag wieder ein Teil Österreichs.

Die Stadt Kufstein wurde mit dem Ilbesheimer Vertrag wieder ein Teil Österreichs. 1805: Die Stadt Kufstein fiel während des dritten Koalitionskrieges gegen Napoleon erneut in bayerische Hände.

Die Stadt Kufstein fiel während des dritten Koalitionskrieges gegen Napoleon erneut in bayerische Hände. 1814: Kufstein wurde erneut Österreich zuerkannt.

Kufstein wurde erneut Österreich zuerkannt. 1819: Bau einer Brücke über den Inn.

Bau einer Brücke über den Inn. 1894: Eine Wasserleitung aus dem Kaisertal wurde nach Kufstein verlegt.

Eine Wasserleitung aus dem Kaisertal wurde nach Kufstein verlegt. 1898: Das erste elektronische Licht wurde in Kufstein angemacht.

Sehenswürdigkeiten in Kufstein: Die Festung beherbergt die größte Freiorgel der Welt

Die Festung Kufstein mit Heldenorgel : Die Festung, welche auf dem 90 Meter hohen Festungsberg über den Dächern von Kufstein thront, ist wohl das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Die 800 Jahre alte Burg bietet heute einen Einblick in ihre lange Geschichte, welche unter anderem durch Eroberungsversuche verfeindeter Truppen geprägt ist. In der Festung Kufstein befindet sich außerdem die Heldenorgel, die größte Freiorgel der Welt. Jährlich lockt es zahlreiche Menschen für einen Besuch hinter die Burgmauern, auch aus nahegelegenen Orten wie Wörgl.

: Die Festung, welche auf dem 90 Meter hohen Festungsberg über den Dächern von Kufstein thront, ist wohl das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Die 800 Jahre alte Burg bietet heute einen Einblick in ihre lange Geschichte, welche unter anderem durch Eroberungsversuche verfeindeter Truppen geprägt ist. In der Festung Kufstein befindet sich außerdem die Heldenorgel, die größte Freiorgel der Welt. Jährlich lockt es zahlreiche Menschen für einen Besuch hinter die Burgmauern, auch aus nahegelegenen Orten wie Wörgl. Madersperger Museum: Das Nähmaschinenmuseum Madersperger in Kufstein ist zu Ehren von Josef Georg Madersperger, dem Erfinder der Nähmaschine, errichtet. In seinem Geburtshaus in der Kinkstraße in Kufstein lernen Besucherinnen und Besucher Interessantes über das Leben und das Schaffen von Josef Madersperger.

Das Nähmaschinenmuseum Madersperger in Kufstein ist zu Ehren von Josef Georg Madersperger, dem Erfinder der Nähmaschine, errichtet. In seinem Geburtshaus in der Kinkstraße in Kufstein lernen Besucherinnen und Besucher Interessantes über das Leben und das Schaffen von Josef Madersperger. Römergasse: Die Römergasse in der Altstadt von Kufstein wird vor allem aufgrund ihres historischen Charmes oft besucht. Die Häuser entlang der verwinkelten Gasse erinnern an vergangene Zeiten in Kufstein. Neben einer der weltgrößten Gin-Sammlungen kann man hier auch das Denkmal von Karl Ganzer, dem Komponisten des Kufsteinliedes, auffinden.

Die Römergasse in der Altstadt von Kufstein wird vor allem aufgrund ihres historischen Charmes oft besucht. Die Häuser entlang der verwinkelten Gasse erinnern an vergangene Zeiten in Kufstein. Neben einer der weltgrößten Gin-Sammlungen kann man hier auch das Denkmal von Karl Ganzer, dem Komponisten des Kufsteinliedes, auffinden. Riedel Glas: Die Riedel Manufaktur und das Riedel Museum in Kufstein beschäftigt sich mit der über 265-jährigen Geschichte der Familie Riedel sowie deren Familienbetrieb. Nach mehreren Generationen des Glasmachens und einem beinahen Ende der Firma schafft Walter Riedel es, das Familienunternehmen in Kufstein wiederzubeleben. Im Museum erhält man einen Einblick in die Familiengeschichte der Riedels und kann den Glasmachern bei ihrer Arbeit zusehen.

Aktivitäten in und um Kufstein: Das Ritter-Fest versetzt die Burg zurück ins Mittelalter

Motorikpark: Der Motorikpark in Kufstein wurde von Dr. Roland Werther entwickelt und soll die Menschen dazu anregen, mehr Sport zu betreiben. Der Kufsteiner Motorikpark umfasst 18 Stationen mit 33 Übungen. Der Parcours ist sowohl für Kleinkinder als auch für fortgeschrittene Sportlerinnen und Sportler geeignet.

Der Motorikpark in Kufstein wurde von Dr. Roland Werther entwickelt und soll die Menschen dazu anregen, mehr Sport zu betreiben. Der Kufsteiner Motorikpark umfasst 18 Stationen mit 33 Übungen. Der Parcours ist sowohl für Kleinkinder als auch für fortgeschrittene Sportlerinnen und Sportler geeignet. Natur-Badeseen: In der Umgebung um Kufstein gibt es drei Badeseen, welche besonders im Sommer viel genutzt werden: Der Hechtsee, der Längssee und der Pfrillsee. Besonders beliebt ist der Hechtsee, der vor dem Bergpanorama des Kaisergebirges liegt und in dem Kufsteiner in den heißen Jahreszeiten gerne baden und schwimmen gehen.

In der Umgebung um Kufstein gibt es drei Badeseen, welche besonders im Sommer viel genutzt werden: Der Hechtsee, der Längssee und der Pfrillsee. Besonders beliebt ist der Hechtsee, der vor dem Bergpanorama des Kaisergebirges liegt und in dem Kufsteiner in den heißen Jahreszeiten gerne baden und schwimmen gehen. Wandern im Kaisergebirge: Das von Kufstein nicht weit entfernte Kaisergebirge bietet viele Wanderrouten, auf denen Bergsteigerinnen und Bergsteiger das Gipfel-Panorama entdecken können. Insgesamt stehen Wanderbegeisterten über 1000 Kilometer Wanderwege zur Verfügung.

Das von Kufstein nicht weit entfernte Kaisergebirge bietet viele Wanderrouten, auf denen Bergsteigerinnen und Bergsteiger das Gipfel-Panorama entdecken können. Insgesamt stehen Wanderbegeisterten über 1000 Kilometer Wanderwege zur Verfügung. Events in Kufstein: Jährlich werden in der Stadt Kufstein verschiedene Veranstaltungen angeboten. Das Ritter-Fest in der Festung Kufstein zählt zu einem der Highlights dieser Events. Jedes Jahr wird hierbei die Burg zurück ins Mittelalter transportiert. Zur Weihnachtszeit wird der Kufsteiner Stadtpark zum Weihnachtsmarkt.

