15 Wochenendtrips ab Augsburg mit dem Zug: In nur 5 Stunden nach Paris

Ein Wochenendtrip sorgt für frischen Wind im Alltag. Aus Augsburg lassen sich mit dem Zug viele Städte in weniger als fünf Stunden erreichen. Hier gibt es einige spannende Ziele im Überblick.

14.03.2023 | Stand: 17:36 Uhr

Brauchen Sie manchmal man ein wenig Abwechslung vom Arbeitsalltag? Falls alle Urlaubstage im Jahr schon verplant sind, kann ein Wochenendtrip Abhilfe schaffen. Vom Augsburger Hauptbahnhof aus erreicht man etliche Ziele in weniger als fünf Stunden – sogar im Ausland. Hier finden Sie Inspiration für Kurztrips mit dem Zug.

Wochenendtrips ab Augsburg: In weniger als fünf Stunden mit dem Zug ins Ausland

Paris

Laut der Deutschen Bahn gibt es täglich einige Verbindungen, die es ermöglichen mit nur einem Umstieg in 4 Stunden und 47 Minuten am Pariser Ostbahnhof anzukommen. Der TGV macht es möglich, da er zwischenzeitlich mehr als 300 Kilometer pro Stunde fährt.

Mit dem Auto würde die Strecke laut Google Maps mehr als acht Stunden dauern. Wer sich zwei Stunden sparen möchte, kann unterwegs einfach in Straßbourg aussteigen.

Bern

Nach Bern kommt man laut der Deutschen Bahn ebenfalls in weniger als fünf Stunden. Wenn alles klappt, sollte man nach zwei Umstiegen und 4 Stunden und 40 Minuten in der Schweizer Hauptstadt ankommen. Am Wochenende lassen sich etliche Museen besuchen: Insgesamt 20 gibt es in Bern. Nach Zürich schafft man es laut der Deutschen Bahn bereits in 3 Stunden und 40 Minuten.

Bozen

Ab Augsburg ist auch ein Wochenendtrip nach Italien möglich. Je nach Verbindung soll man laut der Deutschen Bahn bereits in etwa 4 Stunden und 30 Minuten in Bozen sein, der Hauptstadt Südtirols. Die Stadt ist bekannt für ihre zahlreichen Weinberge und Wanderbegeisterte haben es nicht weit zu den Dolomiten.

Wien

Österreichs Hauptstadt ist ab Augsburg mit dem Zug in 4 Stunden und 29 Minuten zu erreichen und eignet sich somit wunderbar für einen Kurztrip am Wochenende – vorausgesetzt der Umstieg klappt. Wer auf Nummer sicher gehen, aber trotzdem nach Österreich reisen will, kann einen Ausflug nach Innsbruck in Erwägung ziehen. Die Stadt am Inn hat eine belebte Altstadt und liegt mitten in den Bergen. Nach 2 Stunden und 21 Minuten ist man ab Augsburg am Ziel.

Karlsbad

Auch nach Tschechien schafft man es ab Augsburg in weniger als fünf Stunden – muss aber insgesamt dreimal umsteigen. Mit der schnellsten Verbindung schafft man es laut der Deutschen Bahn in 4 Stunden und 44 Minuten. Dank seiner zahlreichen Thermalquellen ist Karlsbad ein beliebtes Ziel für Wellness-Urlauber.

Wochenendtrips ab Augsburg innerhalb Deutschlands

Berlin

Man glaubt es kaum, aber Augsburg hat eine sehr gute Anbindung an die Hauptstadt. Mit der schnellsten Verbindung gelangt man in nur einem Umstieg in 4 Stunden und 36 Minuten nach Berlin. Es gibt auch Direktverbindungen, die mindestens sieben Stunden Fahrt in Anspruch nehmen und daher für einen Kurztrip am Wochenende weniger geeignet sind.

Hannover

Nach 4 Stunden und 11 Minuten schafft man es sogar ohne Umstiege nach Hannover. Auch andere Verbindungen dauern meist weniger als fünf Stunden. Niedersachsens Hauptstadt gilt als grüne Großstadt. Der Stadtwald ist insgesamt 6,4 Quadratkilometer groß.

Köln

Die schnellste Verbindung nach Köln ist ein Direktzug, der ab Augsburg nur 4 Stunden und 6 Minuten bis zur Domstadt benötigt. Nach der entspannten Zugfahrt ohne Umstiege lassen sich die insgesamt 533 Treppenstufen zur Spitze des Kölner Doms leichter meistern.

Leipzig

In Leipzig kommt man am Wochenende nach nur 4 Stunden und 15 Minuten Fahrzeit an. 2022 besuchten rund 3,4 Millionen Touristen die Stadt in Sachsen.

Frankfurt

In rund drei Stunden erreicht man mit dem Zug von Augsburg aus die Finanzmetropole Frankfurt. Bei einem Spaziergang lässt sich die neue Altstadt und der Eiserne Steg erkunden. Die Brücke über den Main ist ein beliebter Fotospot bei Touristen.

Ab Augsburg: Schöne Kurztrips mit dem Zug innerhalb Bayerns

München

Die bayerische Landeshauptstadt lockt jährlich Millionen Touristen an. Allein im August 2022 wurden mehr als eine Million Übernachtungen registriert. Ab Augsburg fährt fast jede halbe Stunde ein Zug nach München– nach etwa 30 Minuten ist man bereits am Ziel. Ein Kurztrip nach München lohnt sich am Wochenende also sogar ohne Übernachtung.

Regensburg

Nach einem Umstieg und 2 Stunden 25 Minuten erreicht man Regensburg. Die Stadt gehört aufgrund der intakten mittelalterlichen Altstadt seit 2006 zum UNESCO-Welterbe.

Nürnberg

Von Augsburg aus braucht man mit dem Zug laut der Deutschen Bahn nur 1 Stunde und 28 Minuten nach Nürnberg. Bratwürste und Lebkuchen lassen sich dort nicht nur am Christkindlsmarkt, sondern das ganze Jahr über genießen. Von Nürnberg ist es nach Rothenburg ob der Tauber auch nicht weit. Die Stadt ist für ihre malerischen Fachwerkhäuser bekannt und lockt jährlich etliche Touristen an.

Bamberg

2 Stunden und 32 Minuten braucht man mit der schnellsten Verbindung von Augsburg nach Bamberg. Die Altstadt wurde bereits 1993 in die UNESCO Welterbeliste aufgenommen. Entlang der Regnitz ist die ehemalige Fischersiedlung Klein Venedig zu sehen.

Würzburg

Ab Augsburg dauert es laut der Deutschen Bahn nur 2 Stunden und 40 Minuten mit dem Zug nach Würzburg. Dort lässt sich nicht nur die Würzburger Residenz und der Hofgarten – beide sind Teil des UNESCO-Welterbes – sondern auch die Altstadt besichtigen. Die alte Mainbrücke liefert einen guten Blick auf die Stadt.

Alle Zeitangaben beziehen sich auf die jeweils schnellsten Verbindungen. Selbst wenn es mal aufgrund schlechter Anbindung etwas länger dauert: Einem Wochenendtrip von Augsburg aus dürfte nun nichts mehr im Wege stehen.

Lesen Sie auch