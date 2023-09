Bürokratie verwehrt Geflüchteten im Augsburger Land Jobs

Zwei Männer aus Gambia leben seit Jahren in der Region und wollen arbeiten. Ein Bäckermeister möchte sie anstellen. Doch dafür müssen sie zurück in den Senegal.

07.09.2023 | Stand: 09:56 Uhr

Inge Herz ist sauer. Die Integrationsbeauftragte des Markts Dinkelscherben und zwei Männer, denen sie helfen will, verzweifeln an den Hürden der deutschen Bürokratie. Bei den Männern handelt es sich um Geflüchtete aus Gambia, die eine Bäckerlehre beginnen wollen. Der Bäckermeister hat bei den Behörden sogar seinen Wunsch nach den beiden hinterlegt. Trotzdem müssen sie erst in den Senegal reisen, um eine Chance auf eine Ausbildung in Deutschland zu haben. Was steckt hinter den Hürden, die allen das Leben scheinbar unnötig schwer machen?

