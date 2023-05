Das sagt Martin Rütter zu freilaufenden Hunden in der Brut- und Setzzeit

Der frei laufende Hund, der in Anhausen eine trächtige Geiß gerissen hat, ist kein Einzelfall. Hundeprofi Martin Rütter hat zu dem Thema eine klare Meinung.

17.05.2023 | Stand: 09:22 Uhr

Der grausame Vorfall der trächtigen Geiß, die vor Kurzem in Anhausen von einem frei laufenden Hund gerissen wurde, hat vor allem die Hundehalter im Augsburger Land stark bewegt. Nun hat unsere Redaktion erfahren, dass es in dem Diedorfer Ortsteil einen weiteren tödlichen Vorfall mit einem Reh gegeben hat. Und auch in Horgau ist in dieser Woche Wild durch einen nicht angeleinten Vierbeiner zu Tode gebissen worden. Kritisch gesehen wird bei den beiden jüngsten Vorfällen die Tatsache, dass es sich nach Informationen unserer Redaktion um die Jagdhunde zwei Försterinnen handeln soll. Schließlich hatten Jäger und Revierpächter zuvor eindringlich appelliert, dass Hundehalter ihre Tiere gerade jetzt zur Brut- und Setzzeit nicht frei herumlaufen lassen sollten. Hundeprofi Martin Rütter hat dazu eine klare Meinung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.