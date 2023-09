Die kuriosesten Google-Rezensionen zu Orten im Augsburger Land

Eine kurze Anmeldung und schon können Nutzer der Suchmaschine Google tausende Orte im Landkreis Augsburg bewerten. Das führt teilweise zu absurden Rezensionen.

05.09.2023 | Stand: 09:45 Uhr

Seit Jahren wird in Gersthofen diskutiert, was aus der kaum genutzten Fläche mitten im Zentrum werden könnte. Dabei ist das "Loch" in seinem aktuellen Zustand deutlich beliebter als sein Ruf. Oder? Wie ein Touristen-Magnet wirkt es in den Rezensionen bei Google, der Internet-Suchmaschine, die laut Schätzungen täglich mehr Anfragen beantwortet, als es Menschen auf der Welt gibt und die diesen Montag 25 Jahre alt wird. Wer zückt nicht zuerst sein Handy und schaut Bewertungen an, bevor die Entscheidung für ein Restaurant zum Abendessen ansteht? Bewertungen gibt es auch fernab der Kulinarik. Das "Gersthofer Loch" ist auf Google als Museum für Lokalgeschichte gekennzeichnet. Und bringt es auf glatte fünf von fünf Sternen. Auch bei Bewertungen zu anderen Orten im Landkreis Augsburg dürften Einheimische sich verwundert die Augen reiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.