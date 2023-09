Krumbacher meldet sein Kind bei Geburt an – und hat jetzt keinen Kitaplatz

In Krumbach steht ein Kind seit über drei Jahren auf der Warteliste und bekommt nun keinen Kitaplatz. Wie hoch ist der Betreuungsbedarf im Landkreis Günzburg?

06.09.2023 | Stand: 08:56 Uhr

Slaven Pavlovic ist die Enttäuschung am Telefon anzumerken. Der 41-jährige Krumbacher und Vater von fünf Kindern hat zuvor eine schlechte Nachricht erhalten: Für seinen dreijährigen Sohn gibt es keinen Kindergartenplatz. "Und das, obwohl wir ihn gleich nach der Geburt angemeldet haben. Das kann doch nicht sein, ich weiß nicht, was die in der Stadt machen", berichtet er leicht aufgeregt. Kürzlich habe er im Rathaus um einen Termin gebeten, um mit dem Krumbacher Bürgermeister Hubert Fischer zu sprechen. Doch man habe ihm nur gesagt, der Bürgermeister könne nichts tun, jemand anderes sei für die Platzvergabe zuständig. Von der zuständigen Stelle heißt es laut Pavlovic nur: weiter warten und Geduld zeigen. Die Aussagen des Familienvaters decken sich mit denen von anderen Krumbacher Eltern, die ein ähnliches Schicksal teilen.

