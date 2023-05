Rasanter Anstieg bei den Krankmeldungen im Landkreis Augsburg

So viele Krankentage wie selten sind im Landkreis Augsburg zusammengekommen. Schuld waren vor allem Atemwegsinfekte.

Von Katja Röderer

08.05.2023 | Stand: 08:57 Uhr

Rekordverdächtig viele Krankheitstage haben die Menschen im Landkreis Augsburg im Jahr 2022 auf ihrem Arbeitskonto zu verzeichnen. Darin sind sich die Krankenkassen einig: Der Krankenstand war im vergangenen Jahr überall in Deutschland so hoch wie lange nicht. Häufigste Ursache für das Fehlen am Arbeitsplatz waren Atemwegserkrankungen. Andere Krankheiten haben 2022 jedoch längere Fehlzeiten verursacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.