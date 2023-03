Eine Landsbergerin will Bayerische Bierkönigin werden

Demnächst wird die Bayerische Bierkönigin 2023 gewählt. Eine Landsbergerin ist unter den sechs Finalistinnen der Aktion des Bayerischen Brauerbunds.

02.03.2023 | Stand: 09:02 Uhr

70 Frauen aus ganz Bayern sind dem Aufruf des Bayerischen Brauerbundes„Willst Du Bayerns Königin werden?“ gefolgt. 24 davon wurden zu einem Casting ins GOP Varieté-Theater nach München eingeladen - und unter den sechs Finalistinnen, die jetzt nach diesem Casting noch im Rennen um den Titel sind, ist auch eine junge Frau aus Landsberg: Anna Eberle. Das hat am Mittwoch der Bayerische Brauerbund mitgeteilt.

Die 26-jährige Anna Eberle lebt in Landsberg. Die gebürtige Peißenbergerin ist als Wetter-Moderatorin bei einem München Radiosender beschäftigt. Zwei weitere Finalistinnen kommen ebenfalls aus Oberbayern, je eine aus Unterfranken, Schwaben und Niederbayern. Ausgerechnet der Regierungsbezirk mit der höchsten Brauereidichte in Bayern, Oberfranken, ist jedoch nicht vertreten, dafür ist unter den Finalistinnen mit Mona Sommer aus Kempten auch eine Brauerin und Mälzerin.

Vor der Wahl 2023 werden die potenziellen Bierköniginnen noch geschult

In den nächsten Wochen werden die Finalistinnen auf einer Studienfahrt im Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach geschult und auf die mögliche Amtszeit als Bayerische Bierkönigin vorbereitet. Zudem lädt der Bayerische Brauerbund die sechs Finalistinnen zu einer professionellen Medienschulung ein. Auf der Website der Bayerischen Bierkönigin wird es ab dem 20. April ein Online-Voting für die sechs Finalistinnen geben.

Letztendlich wird die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin durch das Online-Voting, durch die Stimmen der Jury des Brauerbunds und durch die Stimmen der Gäste im Saal in der Wahlnacht zu je einem Drittel Gewichtung entschieden. Das Finale findet dann am 25. Mai im Löwenbräukeller in München statt. (AZ)

