DSDS-Jurorin Katja Krasavice im T-Club in Lauingen

Katja Krasavice hat Millionen Fans auf Instagram und TikTok und teilt derzeit mächtig gegen Poptitan Dieter Bohlen aus. Am Wochenende trat sie in Lauingen auf.

13.02.2023 | Stand: 09:14 Uhr

Sie ist Jurymitglied bei "Deutschland sucht den Superstar", sie legt sich mit Dieter Bohlen an und will vor allem eines: auffallen. Und das tut Katja Krasavice. Trotz ihrer Größe von nur knapp 1,64 Zentimetern. Platinblonde Haare, knappe Outfits, ultralange pinke Fingernägel und ganz viel Make-up – so kennen und lieben ihre Millionen Fans die junge Frau. Auch in Lauingen.

Der Star in der Szene im beschaulichen Lauingen

Peter Hitzler, Inhaber, und Ansgar Wahl, Betriebsleiter des T-Clubs in Lauingen, haben es geschafft, aktuell den angesagtesten, deutschen Social-Media-Star in der Branche nach Lauingen zu holen. Punkt 0.30 Uhr ist Katja Krasavice im T-Club aufgetreten, hat ihre besten Songs live gesungen und ein Geheimnis verraten: Sie veröffentlicht zeitnah ein Album. Für die T-Club-Verantwortlichen ein absoluter Höhepunkt, mehr Aufmerksamkeit geht nicht. Und die jungen Leute, die am Samstag im T-Club sind, sind restlos aus dem Häuschen.

