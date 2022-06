Reggae in Wulf: Tickets, Line-Up, Camping, Termin - alle Infos

Nach zweijähriger Pause findet in diesem Jahr wieder das Reggae-in-Wulf-Festival statt. Alle Infos rund um Tickets, Line-Up, Camping und den Termin haben wir hier für Sie.

21.06.2022 | Stand: 16:59 Uhr

Nachdem das Reggae in Wulf in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nicht stattfinden konnte, sah es zunächst auch in diesem Jahr schlecht für das Open-Air-Festival in Friedberg-Wulfertshausen aus. Aufgrund der andauernden 2G-Regelungen hatten die Veranstalter im Februar noch damit gerechnet auch in diesem Jahr das Reggae in Wulf absagen zu müssen. Wegen der Lockerungen stand dann jedoch Ende April fest: Das Festival findet 2022 statt. Ende Juli erwarten Sie auf dem Sportgelände des SV Wulfertshausen zahlreiche Reggae-Bands und zwei Tage Festival-Programm.

Wann findet das Reggae in Wulf 2022 statt? Wo gibt es Tickets und ab wann kann man sie kaufen? Welche Bands werden dabei sein und wie sieht das Line-up aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier und haben außerdem alle wichtigen Infos zum Reggae in Wulf für Sie.

Reggae in Wulf 2022 - Termin: Wann findet das Open-Air-Festival statt?

Das Festival findet wie gewohnt auch in diesem Jahr zu Beginn der Sommerferien in Bayern vom 29. bis zum 30. Juli 2022 statt. Als Festival-Gelände dient die Sportanlage des SV Wulfertshausen, die Sie in der Moosstraße 9 in 86316 Friedberg finden können. Die Erlöse des Open-Airs kommen dem Verein zugute und es wird ehrenamtlich von der Fördergemeinschaft Wulf United organisiert.

Reggae in Wulf: Line-Up des Festivals 2022

Zu den Headlinern des Reggae in Wulf gehören in diesem Jahr unter anderem Skarra Mucci, Wally &Amy Warning, Raggabund und Sentinel Sound. Hier finden Sie das gesamte Line-Up mit den geplanten Auftrittszeiten im Überblick:

Freitag, 29.07.2022

19.00 Uhr: Irie Riddim Soundsystem

21.00 Uhr: Sentinel Sound

23.30 Uhr: Sound Salute Hifi

Samstag, 30.07.2022

15.00 Uhr: Who Dem A

17.00 Uhr: Longfingah

19.00 Uhr: Wally &Amy Warning

21.00 Uhr: raggabund

23.00 Uhr: Skarra Mucci

01.00 Uhr: Sound Salute Hifi

Sollte sich am Line-up oder den Uhrzeiten etwas ändern, informieren wir Sie hier darüber.

Tickets für das Reggae in Wulf: Wo kann man Karten kaufen?

Die Tages- und Festivaltickets für das gesamte Wochenende werden auf der Homepage der Veranstalter vertrieben und können bereits im Vorverkauf erworben werden. Darüber hinaus wird es an beiden Tagen des Festivals auch eine Abendkasse geben, wobei die Kapazitäten begrenzt sind und die Veranstalter sich das Recht vorbehalten den Kartenverkauf gegebenenfalls einzustellen. Die Preise und Ticket-Varianten im Überblick:

Tagesticket Freitag, 29. Juli 2022: 13 Euro, (Ermäßigt: 11 Euro; Abendkasse: 15 Euro)

Tagesticket Samstag, 30. Juli 2022: 22 Euro (Ermäßigt: 20 Euro; Abendkasse: 25 Euro)

Festivalticket für das gesamte Wochenende: 30 Euro (Ermäßigt: 25 Euro; Abendkasse: 36,50 Euro)

Für die Ermäßigung berechtigt sind Jungendliche zwischen zwölf und 17 Jahren, Menschen mit Behinderung, passive Wulf-United Mitglieder und Wulfertshauser Anwohner. Für Kinder unter zwölf Jahren und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung ist der Eintritt frei.

Camping beim Reggae in Wulf

Für alle, die eine längere Anreise haben oder diejenigen, die einfach so gerne direkt neben dem Festival-Gelände übernachten wollen, bieten die Veranstalter die Möglichkeit gegen eine Gebühr von 10 Euro beim Reggae in Wulf die Zelte aufzuschlagen. Die Camping-Tickets werden nur in Kombination mit einem Tages- oder Festivalticket verkauft und natürlich ist auch der Platz begrenzt - es gilt also: First come, first serve. Die Zelte dürfen am Freitag, dem 29. Juli 2022 um 9 Uhr aufgebaut werden und müssen bis zum Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 12 Uhr wieder abgebaut sein.

Reggae in Wulf: Essen und Trinken auf dem Festival

Auf dem Festivalgelände wird unter anderem in der Bierstation der namensgebende Gerstensaft ausgeschenkt, aber natürlich werden auch alkoholfreie Getränke angeboten. Am Samstagmorgen können bis 1.30 Uhr, am Sonntagmorgen bis 2.30 Uhr und am Sonntag bis 22 Uhr Getränke erworben werden. Selbstmitgebrachte Getränke müssen auf dem Campingplatz verbleiben und dürfen auf dem Festivalgelände nicht mitgeführt werden.

Am Samstag- und am Sonntagmorgen bieten die Veranstalter ein großes Frühstück auf dem Festivalgelände an. In den vergangenen Jahren wurden am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen angeboten, doch nach aktuellem Stand wird es das Angebot in diesem Jahr nicht geben. Wer das Angebot auf dem Festivalgelände nicht nutzen möchte, kann sich bei in der Nähe befindlichen Metzgern und Bäckereien oder auch im Getränkemarkt eindecken. (AZ)