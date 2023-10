"Zu wenig los": Neues Lokal in Neuburg schließt nach nur zwei Wochen

Ein neues Lokal in der Färberstraße schließt nur zwei Wochen nach der Eröffnung. Die Betreiberin sieht grundsätzliche Probleme in der Neuburger Innenstadt.

23.10.2023 | Stand: 13:49 Uhr

Die Neuburger Innenstadt hat in den vergangenen Jahren viele Geschäfte und Lokale kommen und gehen sehen. Manche hielten sich ein paar Jahre, manche nur ein paar Monate. Und in diesem aktuellen Fall handelt es sich tatsächlich nur um zwei Wochen. Das "Bellany" in der Färberstraße hat Ende September geöffnet. Rund 14 Tage später, seit der vergangenen Woche, ist das Lokal schon wieder geschlossen. Die Betreiberin sieht grundsätzliche Probleme in der Neuburger Innenstadt .

