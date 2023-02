Ski-Alpin-WM morgen am 15.2.23 live im Free-TV und Stream - Übertragung beim Parallel-Rennen der Herren

Bei der Ski-Alpin-WM 2023 steht morgen, 15.2.23, das Parallel-Rennen der Herren auf dem Programm. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Rennen live im Free-TV und Stream.

14.02.2023 | Stand: 13:08 Uhr

2023 wird die Ski-Alpin-Weltmeisterschaft in Frankreich ausgetragen. Die Wettkämpfe finden in Courchevel und Méribel im Südosten des Landes statt, denn hier befindet sich das Skigebiet Trois Vallées. Mit rund 600 Pistenkilometern und 159 Liften ist das Skiareal zwischen den drei Tälern das größte Skigebiet Frankreichs. Dort laufen seit dem 6. Februar die Wettkämpfe in den verschiedenen alpinen Ski-Disziplinen. Bis zum 19. Februar treten die Athleten und Athletinnen auf der Piste gegeneinander an.

Bei der alpinen Ski-WM 2023 messen sich die Athleten in verschiedenen Disziplinen. Eine davon ist das Parallel-Rennen. Dabei gibt es zwei getrennte Wettkämpfe - für die Männer und die Damen. Alle Informationen zur Übertragung des Rennens der Herren live im Free-TV und Stream sowie die Liste der Starter gibt es im Folgenden in der Übersicht.

Herren-Parallel-Rennen bei der Ski-Alpin WM 2023: Uhrzeit und Termin

Das Parallel-Rennen der Herren ist für den 15.02.2023 angesetzt. Die geplante Startzeit ist 12 Uhr. Diesen Herren erfuhren sich bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo in Italien einen Platz auf dem Podest:

1. Platz: Mathieu Faivre (Frankreich)

2. Platz: Filip Zubcic (Kroatien)

3. Platz: Loic Meillard ( Schweiz

Gleich drei der deutschen Herren schafften es 2021 ebenfalls unter die Top 10: Alexander Schmid schrammte auf Platz 4 nur ganz knapp am Podest vorbei, Linus Strasser belegte Platz 7 und Stefan Luitz fuhr auf Rang 8. Schmid und Strasser gelten auch in diesem Jahr wieder als Favoriten. Aber auch Adrian Pertl (Österreich), Alex Vinatzer (Italien), Gino Caviezel (Schweiz), Filip Zubcic (Kroatien), Alexis Pinturault (Frankreich), Fabio Gstrein (Österreich) und Clement Noel (Frankreich) werden gute Chancen auf eine Platzierung zugesprochen.

Parallel-Rennen der Herren: Übertragung live im Free-TV und Stream

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten gibt es bei der alpinen Ski-WM alle Wettkämpfe im Free-TV zu sehen: ARD und ZDF kümmern sich als große öffentlich-rechtlichen Sender abwechselnd um die Ausstrahlung der Rennen. Des Weiteren zeigt auch der Spartensender Eurosport die Ski-WM kostenlos im Free-TV.

Wer die Wettkämpfe der alpinen Ski-WM nicht im linearen Fernsehen verfolgen möchte, hat noch eine weitere Möglichkeit: ARD und ZDFübertragen das Sportereignis zusätzlich auch als kostenlosen Online-Live-Stream. Diesen Live-Stream kann man über die Mediathek des jeweiligen Sender aufrufen.

Hier sind die Fakten zur Übertragung der Herren-Parallelrennen bei der Ski-Alpin-WM 2023 im Überblick:

Termin: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Zeit: 12 Uhr

12 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD, Eurosport1

ARD, Eurosport1 Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek, discovery+

Der Sender Eurosport startet um 12 Uhr mit der Übertragung der Rennen. Um 13 Uhr übernimmt dann die ARD.

Gleichzeitig gibt es bei der Ski-Alpin-WM 2023 eine Übertragung vom Parallel-Rennen der Damen.

Ski-Alpin WM 2023: Starterliste beim Parallel-Rennen der Männer

Hier ist die Übersicht über die Starterliste der Qualifikationsrennen:

Nr. Name Land 1 Raschner Dominik AUT 2 Pertl Adrian AUT 3 Read Erik CAN 4 Hadalin Stefan SLO 5 Kranjec Zan SLO 6 Brennsteiner Stefan AUT 7 Strasser Linus GER 8 Vinatzer Alex ITA 9 Schmid Alexander GER 10 Bissig Semyel SUI 11 Marchant Armand BEL 12 Raposo Charlie GBR 13 Caviezel Gino SUI 14 Roenngren Mattias SWE 15 Nestvold-Haugen Leif NOR 16 Zubcic Filip CRO 17 Kato Seigo JPN 18 Borsotti Giovanni ITA 19 Noel Clement FRA 20 Pinturault Alexis FRA 21 Radamus River USA 22 De Aliprandini Luca ITA 23 Windingstad Rasmus NOR 24 Gstrein Fabio AUT 25 Faivre Mathieu FRA 26 Winters Luke USA 27 Steen Olsen Alexander NOR 28 Verdu Joan AND 29 Haugan Timon NOR 30 Laidlaw Harry AUS 31 Simonet Livio SUI 32 Read Jeffrey CAN 33 Holzmann Sebastian GER 34 Maes Sam BEL 35 Zampa Adam SVK 36 Meiners Maarten NED 37 Mclaughlin Brian USA 38 Della Vite Filippo ITA 39 Tumler Thomas SUI 40 Gratz Fabian GER 41 Torsti Samu FIN 42 Zabystran Jan CZE 43 Drukarov Andrej LTU 44 Borgnaes Christian DEN 45 Muhlen-Schulte Louis AUS 46 Gravier Tiziano ARG

