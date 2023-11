Skispringen - Weltcup 2023/2024 der Frauen: Kalender, Termine und alle Infos

Die neue Saison im Skispringen beginnt wieder. Die Frauen starten in den Weltcup 2023/2024. Wir liefern Ihnen Informationen rund um Kalender, Termine, Orte und Schanzen.

21.11.2023 | Stand: 08:48 Uhr

Auch dieses Jahr findet wieder der Weltcup im Skispringen statt. Athleten und Athletinnen steigen in die neue Saison ein. Am 25. November 2023 startet der Weltcup für die Männer, die Frauen starten etwas später. Der Damen-Skisprung hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, die Athletinnen haben beeindruckende Leistungen erbracht. Dadurch hat diese Sportart, die als große Wettbewerbsdisziplin lange den Männern vorbehalten war, stark an Popularität gewonnen. Die Damen konkurrieren in verschiedenen Disziplinen, darunter Einzelspringen, Teamwettbewerbe und manchmal auch Mixed-Teamwettbewerbe. Eine Damen-Version der Vierschanzentournee gibt es allerdings noch nicht - aber immerhin eine "halbe" findet im Winter 2023/2024 statt: Die "Two-Nights-Tour" in Oberstdorf und Garmisch.

Wie sieht der Kalender der Frauen aus? Wie liegen die Termine? An welchen Orten finden die Sprünge statt? Welche Schanzen sind mit dabei? Wissenswertes zum Skispringen Weltcup 2023/2024 der Frauen gibt es hier.

Das sind die Termine vom Skispringen 2023/2024 der Frauen

Die Frauen müssen sich mit dem Start des Weltcups etwas länger gedulden als die Männer. Das Skispringen 2023/2024 der Frauen wird am 2. Dezember 2023 eröffnet und dauert bis Ende März an. Schluss ist dann am 17. März 2024.

Skispringen - Weltcup 2023/2024 der Frauen: Das ist der Kalender

Einige der wichtigsten Austragungsorte für Damen-Skisprung-Weltcup-Veranstaltungen sind oft die gleichen wie für die Herren. Dies beinhaltet Schanzen in Ländern wie unter anderem Deutschland, Österreich, Norwegen, Finnland und Japan. Der unten stehenden Übersicht kann der Kalender vom Skispringen Weltcup 2023/2024 der Frauen entnommen werden:

Datum Austragungsort Wettkämpfe 01.-03.12.2023 Lillehammer (Norwegen) HS98 + HS140, Nacht 14.-16.12.2023 Engelberg ( Schweiz HS140 29.-30.12.2023 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) HS142, Nacht 31.12.2023-01.01.2024 Oberstdorf (Deutschland) HS137, Nacht 02.-04.01.2024 Villach (Österreich) HS98 12.-14.01.2024 Sapporo (Japan) HS134 18.-21.01.2024 Zao (Japan) HS102, Nacht, Super Team 26.-28.01.2024 Ljubno (Slowenien) HS94 02.-04.02.2024 Willingen (Deutschland) HS147 16.-18.02.2024 Rasnov (Rumänien) HS97 23.-25.02.2024 Hinzenbach (Österreich) HS90 29.02.-01.03.2024 Lahti (Finnland) HS130 08.-10.03.2024 Oslo (Norwegen) Raw Air, HS134, Nacht 11.-13.03.2024 Trondheim (Norwegen) Raw Air, HS100 16.-17.03.2024 Vikersund (Norwegen) Raw Air, Skifliegen, HS240

Das sind die Schanzen beim Skispringen Weltcup 2023/2024 der Frauen

Lesen Sie auch

TV-Übertragung Skispringen: Weltcup 2023/24 der Damen im TV und Live-Stream

Das Skispringen der Frauen findet insgesamt in sieben Ländern statt. Norwegen, Schweiz, Deutschland, Österreich, Slowenien und Rumänien sind alle europäischer Natur, hinzu kommt noch Japan.

Wir haben eine Übersicht mit allen Schanzen zusammengetragen:

Lillehammer: Lysgardsbakken

Engelberg: Titlis-Schanze

Garmisch-Partenkirchen: K125

Oberstdorf: Heini-Klopfer-Schanze

Villach: Alpenarena

Sapporo: Okurayama-Schanze

Zao: Zao-Schanze

Ljubno: Ljubno-Schanze

Willingen: Mühlenkopfschanze

Rasnov: Trambulina Valea Carbunarii

Hinzenbach: Aigner-Schanze

Lahti: Salpausselkä-Schanze

Oslo: Holmenkollbakken

Trondheim: Granasen

Vikersund: Vikersundbakken

Es findet allerdings nicht nur das Skispringen statt, sondern auch die Nordische Kombination 2023/2024.