So läuft die erste "halbe" Vierschanzentournee der Skispringerinnen ab

Für die Skispringerinnen steht im Winter 2023/24 eine Premiere an. Erstmals springen die Frauen zum Jahreswechsel eine Art Tournee in Oberstdorf und Garmisch.

21.08.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Im kommenden Winter wird es erstmals eine Two-Nights-Tour, also eine „halbe“ Vierschanzentournee, für die Weltcup-Skispringerinnen geben. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid aus Schöllang bei Oberstdorf und Co. springen zwar erstmals am 30. Dezember in Garmisch-Partenkirchen und an Neujahr in Oberstdorf.

Danach geht es allerdings mit zwei Wettkämpfen auf der Kleinschanze in Villach (3./4. Januar) weiter statt wie bei den Männern in Innsbruck und Bischofshofen.

Der Zeitplan für die Two-Nights-Tour der Frauen

Freitag, 29. Dezember 2023: Offizielles Training und Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

Offizielles Training und Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen Samstag, 30. Dezember 2023: Nachtspringen auf der Großschanze in Garmisch-Partenkirchen





Nachtspringen auf der Großschanze in Garmisch-Partenkirchen Sonntag, 31. Dezember 2023: Offizielles Training und Qualifikation in Oberstdorf

Offizielles Training und Qualifikation in Oberstdorf Montag, 1. Januar 2024: Nachtspringen auf der Großschanze in Oberstdorf

Wo gibt es Tickets für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen?

Tickets sind ab 1. September 2023 im Vorverkauf erhältlich. Weitere Informationen zu Tickets und Bestellmöglichkeiten unter www.arena-ticket-allgaeu.de.

Für alle Skisprungfans, die auch bei der Vierschanzentournee der Männer live in der WM-Skisprung-Arena in Oberstdorf dabei sind, wird es vergünstigte Kombitickets geben.

Wann kommt die komplette Vierschanzentournee für Frauen?

Eine komplette Vierschanzentournee der Frauen kommt frühestens im Winter 2024/25. Noch gebe es viele zu berücksichtigende Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen, sagte die Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes, Roswitha Stadlober, im vergangenen Winter. Eigentlich war die erste Tournee für Skispringerinnen bereits für die Saison 2023/24 geplant.

Vierschanzentournee 2023/24 der Männer startet wie gewohnt in Oberstdorf

Auch die Männer starten die Vierschanzentournee 2023/24 in Deutschland, allerdings zunächst wie gewohnt in Oberstdorf (29. Dezember), ehe es an Neujahr nach Garmisch-Partenkirchen geht.

Bereits im vergangenen Winter feierten die Skispringerinnen eine lang ersehnte Premiere. Auf der größten Skiflugschanze der Welt in Vikersund/Norwegen durften die besten Frauen erstmals zum Skifliegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

