Skispringen: Weltcup 2023/24 der Damen im TV und Live-Stream

21.11.2023 | Stand: 08:47 Uhr

In den letzten Jahren haben die Frauen in der nordischen Wintersportart Skispringen einen ganz erheblichen Sprung nach vor getan - sowohl, was ihre Leistungen angeht als auch im Hinblick auf die Popularität ihrer Disziplin. Im Vergleich zu den Männern führten sie jahrelang ein gewisses Schattendasein - bis in die 2000er Jahre fand das Frauen-Skispringen eher auf lokaler oder regionaler Ebene statt. Internationale Wettbewerbe oder gar Weltmeisterschaften: Fehlanzeige. Erst 2004 führte der internationale Skiverband FIS erstmals eine Skisprung-WM für Frauen durch, ein Weltcup war das aber noch nicht. Der kam erst 2011: Nach jahrelangen Bemühungen und Debatten wurde das Frauen-Skispringen schließlich in den offiziellen FIS-Weltcupkalender aufgenommen. Die erste offizielle Weltcupsaison der Damen fand in der Saison 2011/2012 statt. Eine Damen-Version der Vierschanzentournee steht nach wie vor nicht ins Haus. Immerhin: Die bevorstehende "Two-Nights-Tour" in Oberstdorf und Garmisch ist aber vielleicht schon die halbe Miete.

Skispringen: Weltcup 2023/24 der Damen: Was findet wo statt?

Das sind die einzelnen Stationen und Wettkämpfe in der Saison 23/24 laut Skiverband FIS:

Datum Austragungsort Wettkämpfe 01. - 03.12.2023 Lillehammer (Norwegen) HS98 + HS140, Nacht 14. - 16.12.2023 Engelberg (Schweiz) HS140 29. - 30.12.2023 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) HS142, Nacht 31.12. 2023 - 01.01.2024 Oberstdorf (Deutschland) HS137, Nacht 02. - 04.01.2024 Villach (Österreich) HS98 12. - 14.01.2024 Sapporo (Japan) HS134 18. - 21.01.2024 Zao (Japan) HS102, Nacht, Super Team 26. - 28.01.2024 Ljubno (Slowenien) HS94 02. - 04.02.2024 Willingen (Deutschland) HS147 16. - 18.02.2024 Rasnov (Rumänien) HS97 23. - 25.02.2024 Hinzenbach (Österreich) HS90 29.02. - 01.03.2024 Lahti (Finnland) HS130 08. - 10.03.2024 Oslo (Norwegen) Raw Air, HS134, Nacht 11. - 13.03.2024 Trondheim (Norwegen) Raw Air, HS100 16. - 17.03.2024 Vikersund (Norwegen) Raw Air, Skifliegen, HS240

Falls Interesse an anderen nordischen Wintersport-Disziplinen besteht: Auch in Sachen Nordische Kombination 2023/2024 stehen bei den Damen spannende Wettkämpfe ins Haus.

Skispringen: Weltcup 2023/24 der Damen im TV und Live-Stream

In den vergangenen Jahren übertrugen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF regelmäßig die Wettkämpfe im Skispringen im Free-TV oder via Live-Stream bei ARD oder ZDFin voller Länge oder auch als Zusammenfassungen. Außerdem berichtete Eurosport von den Skisprung-Events im Free-TV. Das bleibt auch im Prinzip so. Die Daten für die Übertragung 2023/2024 liegen bisher nur für den Anfang des Weltcups vor, sie werden an dieser Stelle nach und nach ergänzt.

Datum Sendung Sender Uhrzeit Beteiligte 02.12.2023 LIVE "Weltcup Skispringen" (Frauen, 1. Durchgang) ZDF 12.00 Uhr Gast: Severin Freund, Moderation: Lena Kesting, Kommentar: Eike Papsdorf 02.12.2023 LIVE "Weltcup Skispringen" (Frauen, 2. Durchgang) ZDF 12.50 Uhr Gast: Severin Freund, Moderation: Lena Kesting, Kommentar: Eike Papsdorf 03.12.2023 "Weltcup Skispringen" (Frauen) ZDF 14.55 Uhr Gast: Severin Freund, Moderation: Lena Kesting, Kommentar: Eike Papsdorf

