Unerwünschte Anrufe vermeiden: So schützen Sie sich vor Spam-Anrufern

Spamanrufe sind nervig, gehören aber zum digitalen Leben dazu. Doch wie kann man sich vor diesen unerwünschten Kontaktaufnahmen schützen?

18.07.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Heutzutage ist fast jeder fast immer erreichbar. Das kann manchmal aber auch unerfreuliche Nebenwirkungen haben. Denn auch zahlreiche Spam-Anrufer treiben ihr Unwesen. Es ist ein Mittel, um an persönliche Daten heranzukommen und letztlich dem Angerufenen Geld aus der Tasche zu ziehen.

Wie aber lässt sich das vermeiden? Um dem ungebetenen Störenfried nicht auf den Leim zu gehen? In diesem Text wird erklärt, wie man sich vor den Spam-Anrufern schützen kann.

Spamanrufe: Wie kann man sich und seine Daten mit Hilfe von Google schützen?

Die gängige Lösung, um Span-Anrufern eine lange Nase zu drehen, präsentiert die Support-Seite von Google. Demnach gibt es die Option, die Funktion Anrufer-ID und Spamschutz zu aktivieren. Dann können Informationen zu Anrufern und Unternehmen, die nicht in den Kontakten hinterlegt sind, angezeigt werden. Gleiches gilt für Warnungen zu möglichen Spamanrufen.

Möglicherweise müssen jedoch Informationen zu den Anrufen vom Smartphone an Google gesendet werden, informiert das Unternehmen weiter. So wird Google die zugehörige Nummer des Anrufers übermittelt, damit die geschäftliche Anrufer-ID ermittelt oder festgestellt werden kann, ob es sich um eine Spam-Nummer handelt. Wichtig: Telefonnummern aus der Kontaktliste würden nicht an Google gesendet werden.

Lesen Sie auch

Smartphones Unbekannte Nummer auf iPhone und Android-Handys blockieren - Schritt für Schritt-Anleitung

Weiter heißt es, verschiedene Signale zu Anrufen würden durch Google erfasst, "um eine geschäftliche Anrufer-ID zuordnen und Betrug in Google-Produkten verhindern zu können".

Spamanrufe: Wie lassen sich die Anrufer-ID und Spamschutz aktivieren?

Google weist darauf hin, dass der beschriebene Weg teilweise nur ab der Version Android 6 – also auch für Android 14– funktioniert. Dieser besteht aus folgenden Schritten:

Telefon-App öffnen

unter "Weitere Optionen" und "Einstellungen" die Funktion "Spam und Anruf-Filter" suchen

"Anrufer- und Spam-ID anzeigen" aktivieren

Alternativ kann die Option "Spamanrufe herausfiltern" aktiviert werden, um Spamanrufe zu blockieren. In diesem Fall erhält der Nutzer keine Benachrichtigungen zu verpassten Anrufen oder Mailboxbenachrichtigungen, jedoch können gefilterte Anrufe in der Anrufliste und die Mailboxnachrichten abgerufen werden.

Spamanrufe: Wie lassen sich die Anrufe als Spam markieren?

Es gibt auch die Option, die Anrufe einer Nummer als Spam zu markieren. So werden weitere Anrufe unterbunden und der Spammer wird gemeldet. Dazu muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Telefon-App öffnen

unten auf "Letzte Anrufe" tippen

auf Anruf tippen, der als Spam gemeldet werden soll

"Blockieren oder Spam melden" aktivieren

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Anruf, der als Spam gemeldet werden soll, gedrückt zu halten und dann "Blockieren oder Spam melden" auszuwählen.

Spamanrufe: Wie kann man sich und seine Daten auf dem iPhone schützen?

Wie der Support-Seite von Apple zu entnehmen ist, gibt es für iPhones ab Version iOS 13 – also auch für iOS 17– die Option, unbekannte Anrufer stummzuschalten. Dadurch werden Rufnummern blockiert, wenn der Nutzer mit diesen noch nie in Kontakt war und sie nicht in seiner Kontaktliste gespeichert hat. Ausnahme: Der Nutzer hat zuvor mit jemandem über dessen Rufnummer per Textnachricht kommuniziert oder eine Person hat dem Nutzer ihre Rufnummer in einer E-Mail mitgeteilt.

Um diese Option zu nutzen, muss folgendermaßen vorgegangen werden:

unter "Einstellungen" die Option "Telefon" wählen

dann nach unten scrollen und "Unbekannte Anrufer stummschalten" aktivieren

Ist diese Funktion aktiviert, werden Anrufe von unbekannten Nummern stummgeschaltet, an die Voicemail weitergeleitet und in der Anrufliste angezeigt. Nicht blockiert werden eingehende Anrufe von Personen aus der Kontakt- oder Anrufliste sowie Siri-Vorschläge, die dem Nutzer basierend auf Rufnummern in den E-Mails oder Textnachrichten mitteilen, wer anruft.

Gut zu wissen: Im Falle eines Notrufs wird "Unbekannte Anrufer stummschalten" für 24 Stunden deaktiviert, damit das iPhone erreichbar bleibt.

Spamanrufe: Wie kann man auf dem iPhone eine App zum Filtern und Erkennen einrichten?

Auch hierfür beschreibt Apple einen Weg. Sollen Spamanrufe also gefiltert und erkannt werden, müssen folgende Schritte erfolgen:

eine oder mehrere Apps zum Erkennen und Sperren von Spamanrufen im App-Store herunterladen und installieren

unter "Einstellungen" die Option "Telefon" wählen

dann "Anrufe blockieren und identifizieren" auswählen

App unter "Diese Apps dürfen Anrufe blockieren und Anrufer-IDs bereitstellen" aktivieren

Um in der letztgenannten Option die Priorität der Apps festzulegen, können diese über die Funktion "Bearbeiten" in der gewünschten Reihenfolge angeordnet werden.

Bei Anrufen wird dann die Nummer mit der Liste der Telefonnummern in den Spam-Apps verglichen. Gibt es eine Übereinstimmung, wird in iOS die von der App festgelegte Bezeichnung angezeigt. Dies kann "Spam" oder auch "Telemarketing" sein. Unter Umständen sperrt die App die als Spam erkannte Telefonnummer automatisch.

Spamanrufe: Wie kann man Rufnummern auf dem iPhone blockieren?

Es ist auch möglich, Rufnummern eigenständig zu blockieren, wenn Spam-Verdacht besteht. Dazu muss wie folgt vorgegangen werden:

in der Telefon-App auf "Anrufliste" tippen

Infotaste neben der Telefonnummer oder dem Kontakt auswählen

dann nach unten scrollen und "Anrufer blockieren" aktivieren

Ein anderer Weg führt über die Einstellungen-App:

zu blockierende Rufnummer zu den Kontakten hinzufügen (über "Einstellungen", "Telefon", "Blockierte Kontakte" und "Kontakt hinzufügen")

zu blockierenden Kontakten auswählen

Die Person hinter der blockierten Nummer kann zwar weiterhin Voicemail-Nachrichten hinterlassen, doch der Angerufene bekommt keine Mitteilung darüber. Nachrichten von oder zu der Nummer werden nicht zugestellt. Der Kontakt bekommt auch keine Nachricht darüber, dass sein Anruf blockiert wurde.