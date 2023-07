Sternenkind: "Man sollte sich nicht fragen, woran es gelegen hat"

Carolin und Michael Grundei haben sich neun Monate lang darauf gefreut, dass ihr Sohn auf die Welt kommt – bis ihnen das Schicksal dazwischen kommt.

19.07.2023 | Stand: 09:09 Uhr

Carolin Grundei sitzt am Esstisch in ihrer Wohnung in Beuerbach. Vor ihr liegen Bilder und eine aufgeschlagene Karte, in der zwei Fußabdrücke auf einer Seite zu sehen sind und auf der anderen Seite Gewicht und Größenangaben stehen. Und ein Name: Karl. Für den haben sich die 38-Jährige und ihr Mann Michael entschieden, nachdem sie erfahren hatten, dass es ein Junge wird. Damals, als die Gynäkologin der werdenden Mutter bei den Vorsorgeterminen gesagt hat, sie sähe bei jedem Besuch besser aus. "Rückblickend ist während der Schwangerschaft vielleicht alles zu perfekt gelaufen", sagt Carolin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.