Wetter heute am 12. Dezember 2022: Es drohen Glättegefahr und Dauerfrost

Es wird winterlich. An kaum einem Ort schafft es das Thermometer heute über die 0-Grad-Marke. Dafür scheint weitgehend die Sonne. So wird das Wetter heute am 12. Dezember 2022 in Deutschland.

12.12.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Am Montag, 12. Dezember 2022, bleibt es in Deutschland laut dem Wetterdienst Wetterkontor weitgehend trocken. Im Osten sowie von Hessen bis Niederbayern kommt es zu leichten, im Erzgebirge zu mäßigen Schneefällen und -schauern mit ein bis fünf Zentimetern Neuschnee. In den Staulagen des Erz- und Zittauer Gebirges sogar bis zu zehn Zentimeter.

Wetter heute am 12. Dezember 2022: Sonne zeigt sich im Süden

Vom Norden über den äußersten Westen bis hin in den Südwesten ist es weitgehend sonnig. Auch in der Mitte des Landes lockern die Wolken im Tagesverlauf auf. Im Osten bleibt es weitgehend bedeckt.

Temperatur heute: So warm wird es in Deutschland

Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen minus 7 und plus 3 Grad. In Köln wird es heute mit einer Tageshöchsttemperatur von 3 Grad am wärmsten. Im Ostallgäu ist es mit minus 3 Grad am kältesten. Am Niederrhein und den Küsten bis zu zwei Grad. Im Rest des Landes kommt es zu Dauerfrost zwischen minus 5 und 0 Grad.

Dafür bleibt der Wind heute aus: In weiten Teilen des Landes windet es nur schwach. Im Osten kommt mäßiger Wind aus West bis Nordwest. An der Ostsee kann es zu stark böigem Wind kommen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis und Frost

Im Süden warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor strengem Frost. Auch im Rest des Landes herrscht Glättegefahr. In der Nacht zum Dienstag kommt es im Norden des Landes zu leichten Schneeschauern. An der See herrscht stellenweise Glätte.

So wird das Wetter in der Nacht auf Dienstag (13.12.)

In der Nacht zum Dienstag ist es vor allem im Osten und Nordosten häufig stärker bewölkt oder bedeckt. Im Südwesten wird es bewölkt. Die Temperaturen können auf minus 4 Grad abfallen, im Osten auf minus 11 Grad. An den Alpen liegt der Tiefstwert örtlich bei minus 15 Grad. Es kommt häufig zu Nebel und strengem Frost. Leichte Schneefälle an der Küste sorgen stellenweise für Glätte. Auch an anderen Orten des Landes kann es zu Glätte und gefrierender Nässe kommen.

