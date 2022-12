Wetter heute am 14. Dezember 2022: Es drohen Unwetter mit Glatteis

Beim Wetter heute in Deutschland müssen sich die Menschen auf Frost, Schnee und in manchen Teilen auf Unwetter mit Glatteis einstellen. Wo es eine Unwetter-Warnung gibt.

14.12.2022 | Stand: 07:39 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat für ganz Deutschland Wetter-Warnungen herausgegeben - im Süden sogar Unwetter-Warnungen wegen Glätte. Hier erfahren Sie, wie das Wetter heute am 14. Dezember 2022 wird.

Unwetter-Warnung heute am 14. Dezember 2022 gilt für den Süden von Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Mittwoch, 14. Dezember 2022, Unwetter-Warnungen vor Glatteis für die folgenden Gebiete herausgegeben (Stand 7.30 Uhr):

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Unterallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

Stadt Kaufbeuren

Stadt Kempten

Kreis Lindau

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Starnberg

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis Rosenheim

Stadt Rosenheim

Kreis Ravensburg

Bodenseekreis

Für alle Landkreise und Städte südlich vor Stuttgart gibt es außerdem eine Vorabinformation für Unwetter. Hier kann es unter Umständen also auch zu Glätte kommen.

Wetter-Warnungen für Deutschland am 14. Dezember 2022

Für ganz Deutschland gibt es außerdem Wetter-Warnungen vor Schnee und Frost, die teilweise bis Donnerstag anhalten. Im Ostern von Deutschland können die Temperaturen laut DWD bis zu -12 Grad erreichen. Im südlichen Bayern könne es auch zu Sturm kommen.

Wetter heute am 14. Dezember 2022: Sonne im Norden möglich

Nach dem Frost am Morgen und Vormittag kann sich im Norden durchaus die Sonne zeigen. Im Rest von Deutschland bleibt es bewölkt. In der Mitte ist es sogar stark bewölkt, in manchen Gebieten fällt Schnee oder Schneegriesel. Im Süden hält sich die Wolkendecke, teilweise fällt Schnee oder Regen.

So wird das Wetter in der Nacht auf Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag halten sich im Süden die Wolken. Mancherorts fällt Schnee oder Regen. Es herrscht Glättegefahr.

Im Norden bleibt es großteils klar, teilweise ist es bewölkt. An der Nordsee kommen in der Nacht zum Donnerstag Schauer auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 9 und plus 2 Grad.

Wetter am Donnerstag: So geht es mit dem Schnee in Deutschland weiter

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, bleibt es im Süden weiter düster, denn der Himmel ist weiter bewölkt. In manchen Gebieten fällt Schnee oder Regen.

In der Mitte des Landes setzt sich dafür die Sonne durch und es wird wieder freundlicher. Vereinzelt fällt etwas Schnee. Im Norden ist es wechselnd bewölkt. An der Küste kann es zu Schnee-, Graupel- oder Regenschauern kommen.

Lesen Sie auch