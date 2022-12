Wetter heute am 15. Dezember 2022: Für den Süden gibt es Unwetter-Warnungen

Auch heute gibt es Unwetter-Warnungen für Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis und Frost. So wird das Wetter am 15. Dezember 2022.

15.12.2022 | Stand: 06:45 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Deutschland Wetter-Warnungen herausgegeben - im Süden sogar Unwetter-Warnungen wegen Glätte. Hier erfahren Sie, wie das Wetter heute am 15. Dezember 2022 wird.

Unwetter-Warnung heute am 15. Dezember 2022 gilt für den Süden von Deutschland

Die Unwetter-Warnungen vom Mittwoch, 14. Dezember 2022, ziehen sich weiter bis in den Donnerstag. Denn die Luftmassen machen Unwetter im Süden des Landes wahrscheinlich. Hier droht gefrierender Regen.

Nördlich, oberhalb des Unwetter-Gebiets, sind kräftige Schneefälle nicht ausgeschlossen. Es kann 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee geben, mancherorts sogar noch mehr. Im Oberallgäu kommt es hingegen zu Tauwetter. Im Hochschwarzwald und den Alpen kann es auf den exponierten Gipfeln zu Sturmböen aus Süd/Südwest kommen.

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, klingen die Niederschläge im Süden nur ein bisschen ab. Teilweise gefriert der Regen. Die Unwetter-Gefahr bleibt bestehen. In den Nächten klärt es etwas auf. Mancherorts kommt es zu strengem Frost unter minus 10 Grad. Vorsicht vor Glatteis auf den Straßen!

Wetter-Warnungen für Deutschland am 14. Dezember 2022

Für ganz Deutschland gibt es außerdem Wetter-Warnungen vor Schnee und Frost, die teilweise bis Donnerstag anhalten. Im Ostern von Deutschland können die Temperaturen laut DWD bis zu -12 Grad erreichen. Im südlichen Bayern könne es auch zu Sturm kommen.

Wetter heute am 15. Dezember 2022: Schneeschauer in ganz Deutschland

Am Donnerstag bleibt es im Süden stark bewölkt. In manchen Gebieten kommt es zu leichten Schneefall, teils gefrierendem Regen. Bis zum Mittag klingt es jedoch wieder ab. Neben Nebel kommt ab und zu die Sonne durch.

Im Norden kommt es am Donnerstag zu teilweise kräftigen Schneeschauern. An der Nordsee teils Regen. Ansonsten bleibt es überwiegend trocken.

Die Temperaturen am Donnerstag pendeln sich zwischen minus 3 und plus 3 Grad am Nachmittag ein. An der Nordsee kommt es zu starken Böen durch den Südwestwind, der später auf Nord abdreht.

So wird das Wetter in der Nacht auf Freitag

In der Nacht zum Freitag kommt es im Süden und Südosten wieder zu stärkeren Schneefällen. Es ist auch teilweise gefrierender Regen möglich.

Im Norden ist es teilweise bewölkt. Mancherorts kommt es zu Schneeschauern. Im Rest des Landes teils dichte Wolkenfelder, teilweise klar. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und minus 8 Grad.

Wetter am Freitag: So geht es mit dem Schnee in Deutschland weiter

Am Freitag, 16. Dezember 2022, kommt es im Süden Bayerns zu leichtem bis mäßigem Schneefall. Im Rest des Landes bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen minus 3 und plus 3 Grad.

