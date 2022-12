Wetter morgen am 14. Dezember 2022: Im Norden wird es schön, im Süden eher weniger

Im Norden wird es sonnig, im Rest des Landes bleibt es bewölkt: So wird das Wetter morgen am 14. Dezember 2022 in Deutschland.

13.12.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, kommt es in Deutschland laut dem Wetterdienst Wetterkontor zu Schnee, Schneeregel und Graupelschauern. Im Norden scheint häufiger die Sonne, nur im Norden Schleswig-Holsteins und an der Nordsee gibt es Niederschlag.

Wetter morgen am 14. Dezember 2022: Sonne im Norden, trübes Wetter im Süden

Während es im Norden weitgehend sonnig bleibt, bleibt es im Rest des Landes bewölkt. In der Mitte ist es sogar stark bewölkt, in manchen Gebieten fällt Schnee oder Schneegriesel. Im Süden hält sich die Wolkendecke, teilweise fällt Schnee oder Regen.

An der Küste weht ein frischer Wind aus verschiedenen Richtungen. Im Rest des Landes geht es etwas ruhiger zu mit einem schwachen bis mäßigen Wind.

Temperatur morgen: So warm wird es in Deutschland

Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf minus 6 bis plus 4 Grad. In München beträgt die Tageshöchsttemperatur etwa plus 2 Grad, in Frankfurt und Hamburg steigt das Thermometer auf 0 Grad. In Dresden und in Berlin schafft es die Temperatur nicht über die Null-Grad-Marke hinaus. Es bleibt bei minus 1 Grad.

So wird das Wetter in der Nacht auf Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag halten sich im Süden die Wolken. Mancherorts fällt Schnee oder Regen. Es herrscht Glättegefahr.

Im Norden bleibt es großteils klar, teilweise ist es bewölkt. An der Nordsee kommen in der Nacht zum Donnerstag Schauer auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 9 und plus 2 Grad.

Wetter am Donnerstag: So geht es mit dem Schnee in Deutschland weiter

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, bleibt es im Süden weiter düster, denn der Himmel ist weiter bewölkt. In manchen Gebieten fällt Schnee oder Regen.

In der Mitte des Landes setzt sich dafür die Sonne durch und es wird wieder freundlicher. Vereinzelt fällt etwas Schnee. Im Norden ist es wechselnd bewölkt. An der Küste kann es zu Schnee-, Graupel- oder Regenschauern kommen.

