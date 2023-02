Wetter morgen in Deutschland (2. Februar 2023): Es bleibt ungemütlich

Nach der Unwetterwarnung bleibt es auch am Donnerstag, 2. Februar 2023, windig. Dazu wird es bewölkt und regnerisch. In den Höhenlagen kann es zu Neuschnee kommen. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

01.02.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Auch das Wetter am Donnerstag, den 2. Februar 2023, zeigt sich wie bereits am Vortag bundesweit meist ungemütlich. Fast allerorts treten Regenschauer auf, dazu in den Höhenlagen Neuschnee. Nur im Nordosten und Osten Deutschlands traut sich vereinzelt die Sonne heraus. Die relativ niedrigen Höchstwerte von 2 bis 9 Grad könnten von der gefühlten Temperatur abweichen. Zwar entfällt die Unwetterwarnung vom Mittwoch, doch auch morgen bläst ein teils frischer West- bis Nordwestwind übers Land, der vor allem im Bergland und den Höhenlagen kräftiger wehen kann. Den vollständigen Deutschland-Wetterbericht und die Vorhersage für die Nacht zum Freitag lesen Sie hier.

Das Wetter morgen in Deutschland: Viel Regen, wenig Neuschnee

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, bleibt der Himmel fast überall weiter bewölkt. Auch starken Niederschlag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) angekündigt. Doch nicht überall fallen dieselben Wassermengen vom Himmel. Über Nordwesten, Mitte bis in den Südosten kann es zu stärkeren und längeren Regenfällen kommen als im Rest des Landes. Zu teils kräftigem Neuschnee kommt es vor allem im Bergland, an den Alpen und im Bayerischen Wald. Im Westen und Südwesten steigt die Schneefallgrenze dagegen auf um die 1000 Meter.

Wetter am Donnerstag, 2. Februar 2023: überall windig, Sonne nur vereinzelt im Nordosten

Nur im Nordosten des Landes traut sich die Sonne vereinzelt durch die Wolkendecke mit einzelnen Regen- oder Schneeregenschauern. Windig bleibt es dagegen überall in Deutschland, wobei die Böen unterschiedlich kräftig wehen. Stürmisch wie am Vortag bleibt es nur im Bergland und in den Höhenlagen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 bis 9 Grad.

Wetteraussicht für Deutschland: Fast überallorts Wind und Regen zum Freitag

In der Nacht zum Freitag ist laut DWD bei meist starker Bewölkung mit weiteren Niederschlägen zu rechnen, die im Südwesten des Landes weniger stark ausfallen als im Rest des Landes. In den östlichen Mittelgebirgen, an den Alpen und auch an der Grenze zu Polen ist mit etwas Neuschnee zu rechnen, ansonsten meist Regen. Die Temperaturen sinken etwas, von West nach Ost ist mit Höchstwerten zwischen plus 7 bis minus 2 Grad zu rechnen. Vor allem im Bergland kann es auch am Freitag zu teils stürmischem Westwind kommen.

