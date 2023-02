Wörgl in Tirol: Das "Wunder von Wörgl" macht die Stadt weltweit bekannt

Wörgl in Tirol ist aufgrund vieler Sehenswürdigkeiten und dem nahegelegenen Skigebiet bei Touristen beliebt. Hier gibt es einen Überblick über die Stadt.

23.02.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Die österreichische Stadt Wörgl liegt im Gebiet Hohe Salve und grenzt an das Inn- und Brixental. Ausgrabungen konnten belegen, dass auch zur Eiszeit hier bereits Handel stattgefunden hat. Kein Wunder also, dass Wörgl auch heute zu einem der beliebtesten Orte für Shopping in Tirol zählt. Neben Einkaufsmöglichkeiten zeichnet sich Wörgl auch mit einer langen und interessanten Geschichte aus, welche der Stadt in den 1930er-Jahren internationale Bekanntheit verschaffte. Hier gibt es einen Einblick und Infos rund um das "Wunder von Wörgl".

Wörgl im Steckbrief: Fluss, Höhe und Einwohnerzahl

Bundesland: Tirol

Tirol Bezirk: Kufstein

Kufstein Fläche: 19,74 km²

19,74 km² Einwohnerzahl: 14.308 (Stand Januar 2022)

14.308 (Stand Januar 2022) Bevölkerungsdichte: 725/km²

725/km² Bürgermeister: Michael Riedhart

Michael Riedhart Höhe: 511 m ü. A.

511 m ü. A. Stadtteile: Lahntal, Mayrhofen, Stöcking, Wörlinger Boden

Lahntal, Mayrhofen, Stöcking, Wörlinger Boden Gewässer im Gemeindegebiet: Fluss Inn, Brixtaler Ache, Wörgler Bach

Sehenswürdigkeiten in und um Wörgl im Überblick

Wer in Wörgl Urlaub macht, kann sich an verschiedensten Freizeitaktivitäten bedienen. Doch auch einige Sehenswürdigkeiten sind geboten, durch die Touristinnen und Touristen mehr über die Geschichte und Tradition der Stadt erfahren können. Gern besucht von Reisenden sind die folgenden Orte:

Die Stadtpfarrkirche Hl. Laurentius: An dem Platz in Wörgl, an dem die heutige denkmalgeschützte Gemeindekirche steht, befindet sich schon seit dem frühen Mittelalter ein Gotteshaus. Im Laufe der Zeit und aufgrund eines Brands im Jahre 1836 veränderte sich das Erscheinungsbild des Gebäudes oft. Seit dem frühen 20. Jahrhundert ist das Aussehen der Stadtpfarrkirche in Wörgl jedoch weitestgehend gleich geblieben.

Von einem Besuch in der Stadtparrkirche kann man sich direkt in das nebengelegene Heimatmuseum von Wörgl begeben. Nachdem das Museum während des Zweiten Weltkrieges ausgeraubt wurde und deshalb geschlossen werden musste, ist es seit 1980 wieder geöffnet. Fokus der Ausstellung ist das Freigeldexperiment von Wörgl. Die Altstadt von Wörgl mit ihren historischen Bauernhöfen: Auch bei einem Spaziergang durch die Innenstadt von Wörgl kann man auf den Spuren der Vergangenheit folgen. Entlang 304 Meilensteinen wird während eines Rundwegs die Geschichte Wörgls der letzten zwei Jahrtausenden erzählt. Im Zentrum von Wörgl befinden sich außerdem historische und traditionelle Bauernhöfe, welche teilweise noch heute in Betrieb sind.

Winter-Aktivitäten in Wörgl: Skigebiet und Rodelbahn

Skifahren und Snowboarden: Die Stadt Wörgl liegt nur 15 Autominuten von einem der größten Skigebiete der Welt entfernt: der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Von Dezember bis April kann man hier auf über 288 Pistenkilometern die Skisaison voll ausnutzen. Dank der Vielzahl an verschiedenen Abfahrten ist sowohl für Anfängerinnen und Anfänger, als auch für geübte Wintersportler etwas geboten.

Langlaufen: Wer in Wörgl Urlaub macht oder lebt, kann eine der vielen kostenlosen Langlaufloipen in der Region ausprobieren. Auf insgesamt 60 Kilometern Langlaufstrecken sind Panoramaaussichten auf die Kitzbüheler Alpen sowie dem Wilden Kaiser geboten. Auch bei Nacht ist das Langlaufen in Wörgl möglich, da die Loipen teilweise nachts beleuchtet werden.

Rodeln: Von der Möslalm, welche sich oberhalb von Wörgl befindet, kann man auf der Rodelbahn bis hinunter in die Ortschaft gelangen. Die Wanderung zur Almhütte hinauf dauert circa 2 Stunden. Sowohl beim Aufstieg als auch auf dem Weg nach unten beim Rodeln ist jedoch Vorsicht geboten, da für beide Wege dieselbe Strecke benutzt wird.

Sommer-Aktivitäten in Wörgl: Shopping und Wandern

Wandern, Laufen und Klettern: Die Stadt Wörgl ist Startpunkt für viele Bergwanderungen im Gebiet der Hohen Salve. Zu den beliebtesten Gipfeln zählen unter anderem der Möslalmkogel (1.109 m), welcher als Hausberg von Wörgl gilt, sowie die Hohe Salve (1.829 m), welche der Region ihren Namen verleiht. Innerhalb von Wörgl selbst gibt es vier Trailrunning-Routen. Kletterbegeisterte finden ebenfalls in Wörgl einen guten Ausgangspunkt für alpine Kletterrouten in den Kitzbüheler Alpen oder können sich in Wörgl selbst in der Kletterhalle austoben.

Die Kitzbüheler Alpen und die Region Hohe Salve nahe Wörgl bieten ein umfangreiches Angebot an Radrouten. Von der Stadt Wörgl ist eine Fahrradtour bis nach Innsbruck möglich. Aber auch kürzere Strecken durch die Berglandschaft sind mit dem Rad befahrbar. Shoppen: Handel wurde im Gebiet Wörgl bereits in der Eiszeit betrieben und auch heute ist die Stadt ein gern besuchtes Ziel für Shoppingexkurse. Zwei Einkaufszentren, sowie die Bahnhofsstraße in Wörgl bieten reichlich Gelegenheit, seine Zeit mit einem Einkaufsbummel zu verbringen. Für traditionelle Tiroler Ware bietet sich der Bauernmarkt in Wörgl oder die zahlreichen Hofläden an.

Das Wunder von Wörgl: Ein Einblick in die Geschichte

Wörgl in Tirol weist eine lange Geschichte auf. Ausgrabungen können belegen, dass das Gebiet bereits während der Eiszeit um 1000 v. Chr. und zur Römerzeit besiedelt war. Schriftlich tauchte die Gemeinde das erste Mal zwischen 1104 und 1116 unter dem Namen "Uuergile" auf. Viele Jahrhunderte später wurde das Gebiet um Wörgl ein Schauplatz für die Tiroler Freiheitskämpfe. Mit dem Ziel, Tirol zurückzuerobern griffen Truppen von Napoleon in den frühen Morgenstunden des 13. Mai 1809 von Ellmau aus Wörgl an. Das Aufeinandertreffen der verfeindeten Seiten ist heute als die "Schlacht bei Wörgl" bekannt.

In den 1930er-Jahren erlangte die Stadt Wörgl internationale Bekanntheit, als deren damaliger Bürgermeister Michael Unterguggenberger das Freigeldexperiment ins Leben rief. Grund für das Experiment war die damalige Weltwirtschaftskrise. Ab Juni 1932 wurden Arbeitslose für die Ausführung kommunaler Arbeit in Form von Arbeitswertscheinen bzw. "Wörgler Schillingen" entlohnt. Hierbei handelte es sich um umlaufgesichertes Freigeld, was bedeutet, das man für den Besitz eine Gebühr zahlen musste. Dies sollte dazu anregen, das Geld beispielsweise in neue Straßenbauten zu investieren oder den Konsum in der Bevölkerung zu steigern, anstatt es auf der Bank zu lassen.

Obwohl das Experiment erfolgreich war, da es die wirtschaftliche Lage in der Region Wörgl im Vergleich zum restlichen Österreich verbessert hat, wurde es 1933 abgeschafft. Dank des wirtschaftlichen Erfolges des Freigeldexperimentes wurde das Projekt umgangssprachlich als das "Wunder von Wörgl" bezeichnet. Im Jahr 2018 feierte der gleichnamige Film "Das Wunder von Wörgl", welcher die Ereignisse rund um das "Wörgler Schwundgeld" behandelt, im Cineplexx Wörgl seine Premiere.