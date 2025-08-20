Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Brennpunkt Reichshainpark: 16-jähriger Kiffer bedroht Polizisten in Memmingen mit dem Tod

Vorfall in Memmingen

Jugendlicher Kiffer bedroht Polizisten mit dem Tod und geht auf sie los

Die Polizei bemerkt in Memmingen einen 16-Jährigen, wie er in einer Verbotszone einen Joint raucht. Als sie ihn zur Rede stellen, tickt er komplett aus.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat in Memmingen einen Jugendlichen beim Kiffen in einer Verbotszone entdeckt. Danach eskalierte die Situation.
    Die Polizei hat in Memmingen einen Jugendlichen beim Kiffen in einer Verbotszone entdeckt. Danach eskalierte die Situation. Foto: Fotostand (Symbolbild)

    Ein 16-Jähriger hat am Dienstag (19. August 2025) in Memmingen Polizeibeamte mit dem Tod bedroht und angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Streife den Jugendlichen, als er im Reichshainpark einen Joint rauchte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden