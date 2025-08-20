Brennpunkt Reichshainpark: 16-jähriger Kiffer bedroht Polizisten in Memmingen mit dem Tod
Vorfall in Memmingen
Jugendlicher Kiffer bedroht Polizisten mit dem Tod und geht auf sie los
Die Polizei bemerkt in Memmingen einen 16-Jährigen, wie er in einer Verbotszone einen Joint raucht. Als sie ihn zur Rede stellen, tickt er komplett aus.
Ein 16-Jähriger hat am Dienstag (19. August 2025) in MemmingenPolizeibeamte mit dem Tod bedroht und angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Streife den Jugendlichen, als er im Reichshainpark einen Joint rauchte.
