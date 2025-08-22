Mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt die Firma Leeb aus Memmingen das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Ömer Kokoglu und Eren Körpi kamen persönlich nach Bad Grönenbach, um die Spende an Martina Wersig vom Kinderhospiz zu übergeben.

Die Firma Leeb spendet laut Mitteilung jährlich zur Weihnachtszeit an die Einrichtung. Wersig freute sich über den Besuch: „Nur durch Hilfe von engagierten Menschen können wir unsere Einrichtung für betroffene Familien offenhalten, da es in Deutschland leider keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt.“ (pm)