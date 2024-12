Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) hat in einer Feierstunde Ehrenurkunden des Freistaates für jahrzehntelange treue Dienste beim selben Arbeitgeber an Arbeitsjubilare überreicht. Darunter auch an einen Memminger: Erol Demiray arbeitet seit 50 Jahren bei der hiesigen Firma Unglehrt.

