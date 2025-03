Mehr als 20 Schulschwänzer an einem Tag am Flughafen Memmingen erwischt

Es passiert in schöner Regelmäßigkeit vor Beginn der Schulferien oder unmittelbar nach deren Ende: Am Flughafen Memmingen erwischt die Polizei Kinder, die eigentlich in die Schule und nicht in ein Flugzeug gehörten. In den meisten Fällen haben die Eltern oder Erziehungsberechtigten eigenmächtig entschieden, einen früheren oder späteren Flug außerhalb der Ferienzeit zu nehmen.

Mit diesem Wissen wappnet sich die Grenzpolizei am Allgäu Airport und verstärkt ihre Kontrollen rund um die Ferien. Doch was nach dem Ende der Faschingsferien in Bayern am vergangenen Montag (10.3.2025) passierte, dürfte selbst erfahrene Beamte am Memminger Flughafen überrascht haben.

Bei der Einreise ertappten Polizistinnen und Polizisten sage und schreibe 21 schulpflichtige Kinder, die ohne entsprechende Befreiung dem Unterricht fernblieben. Das teilt die Grenzpolizeiinspektion am Flughafen Memmingen heute am Dienstag mit.

Die Schulferien in Bayern endeten am vergangenen Freitag (7.3.25), so dass die Kinder am Montag wieder regulär am Unterricht hätten teilnehmen müssen. Unter den Betroffenen waren auch Schulkinder aus Baden-Württemberg, die zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Schulferien hatten, heißt es vonseiten der Polizei..

Flugziele ab Memmingen: Von diesen Flüghäfen kamen die Schulschwänzer an

In allen Fällen meldeten die Eltern ihre Kinder lediglich krank, wie die Schulen den Grenzbeamten mitteilten. Teilweise waren die Rückflüge bereits lange im Voraus auf den Montag terminiert. Die Kinder und ihre Eltern reisten aus

Sarajevo (Bosnien),

Tanger (Marokko),

Belgrad (Serbien),

Chisinau (Moldau),

Podgorica (Montenegro),

Pristina (Kosovo),

Tirana (Albanien),

Dublin (Irland)

und Skopje (Nordmazedonien) ein.

Die Grenzpolizisten am Memmingen Airport leiteten gegen die Erziehungsberechtigten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie müssten nun mit Geldbußen von bis zu 1.000 Euro pro Verstoß rechnen, heißt es.

Polizei-Kontrollen am Flughafen Memmingen enttarnen häufig Schulschwänzer

Offenbar sind die Kontrollen, die vor und nach den Ferien an den Flughäfen in Bayern stattfinden, noch nicht allen Familien bewusst - oder werden gezielt in Kauf genommen. Oft kommt die Frage auf, ob die Konsequenzen fürs Schuleschwänzen in Deutschland zu lasch sind.

Der Verstoß landet in der Regel zur Bearbeitung bei den Landkreisen und Städten, in denen die Betroffenen wohnen. Die Behörden dort entscheiden über die tatsächliche Höhe der Bußgeldstrafen.

