Amendingen soll dörflichen Charakter behalten - Neue Regeln für Bauherren

Für künftige Bauvorhaben im Amendinger Ortskern sollen neue Regeln aufgestellt werden – und zwar in Form eines Bebauungsplans. Ziel ist es, die ortstypische Eigenart des Memminger Stadtteils zu erhalten, wie Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts, den Stadträten in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erläuterte: „Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans können für die weitere Entwicklung des Ortskerns klare städtebauliche Rahmenbedingungen und Zielsetzungen geschaffen werden.“ Letztlich stimmten in der Sitzung nur zwei CSU-Vertreter gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans. Die Mehrheit votierte dafür. Das letzte Wort hat nun der Gesamtstadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen.

