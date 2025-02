Startschuss für den Bau von 50 neuen Wohnungen in Memmingen

„LEBE“ – so heißt ein neues Großprojekt der Siebendächer Baugenossenschaft in Memmingen. Dabei steht „LE“ für Leonhardstraße und „BE“ für Benninger Straße. Zwischen den beiden Straßenzügen sollen zwei Gebäude mit insgesamt 50 Wohnungen entstehen. Zudem sind im nächsten Schritt weitere 70 Wohnungen in mehreren neuen Häusern in der benachbarten Bergermühlstraße geplant. Der Startschuss für das größte Wohnbau-Projekt im Osten der Stadt seit 40 Jahren fiel jetzt beim offiziellen Spatenstich.

Volker Geyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Siebendach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis