Die Bäckerinnung Memmingen-Mindelheim hat ein „Freiheitsbrot 1525“ kreiert

Im März 1525 schlossen sich 50 Vertreter der Allgäuer, Baltinger und Bodenseer Bauern zur „Christlichen Vereinigung“ in der Memminger Kramerzunft zusammen. Besitzer dieses historischen Gebäudes ist heute die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, als deren Mitglied die Bäcker-Innung Memmingen-Mindelheim ihre Geschäftsstelle in der ehemaligen Kramerzunft hat. Die Bäcker-Innung hat eigens für das Jubiläumsjahr ein besonderes Brot, das „Freiheitsbrot 1525“ entwickelt. Aus der Taufe gehoben wird es jetzt anlässlich des offiziellen Beginns der Jubiläumsfeierlichkeiten in Memmingen. Los geht es mit der multimedialen Sound- und Lichtershow „Zeitreise 1525 – Kick-off 500 Jahre Zwölf Artikel“ auf der Fassade der Kramerzunft und im Kirchenschiff von St. Martin am Freitag und Samstag, 7./8. März, jeweils von 19 bis 23 Uhr.

Brot mit besonderer Rezeptur

Hungersnot war nicht zuletzt eine Ursache der Bauernkriege. Vor diesem Hintergrund hat sich die Bäcker-Innung Memmingen-Mindelheim dazu entschlossen, sich aktiv an den Jubiläumsfeierlichkeiten zu beteiligen. Die Bäckerinnen und Bäcker haben viel Kreativität und Arbeit investiert, um eine Brot-Rezeptur zu entwickeln, die der Zeit um 1525 gerecht wird, aber auch dem heutigen Geschmack entspricht.

Bereits bei der Jahresversammlung 2023 präsentierte stellvertretender Obermeister Frank Standhartinger seinen Kolleginnen und Kollegen ein Musterbrot. Wichtig war vor allem, dass alte Kornarten verwendet werden. In der Schapfen-Mühle fanden die Bäcker den idealen Partner zur Entwicklung der endgültigen Rezeptur. Urkundlich bereits 1452 erstmals erwähnt, ist es Ulms ältestes noch produzierendes Unternehmen.

Diese Kornsorten werden beim Freiheitsbrot verwendet

Das 750 Gramm schwere Brot, zum größten Teil aus Emmer sowie Dinkel und Roggen bestehend, wird in guter Bäckertradition hergestellt mit einem Natursauerteig vom Vorabend und mit schonender Weiterverarbeitung. Daraus entsteht ein ballaststoffreiches, mildes Brot mit einer röschen Kruste und weicher Krume. Davon können sich die Besucherinnen und Besucher selbst überzeugen am Stand der Bäcker-Innung bei St. Martin am 7. und 8. März, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Wem es schmeckt, kann es auch gleich kaufen.

Nach dem Kickoff ist das Jubiläumsbrot in folgenden Bäckereien regelmäßig erhältlich: Bäckerei Standhartinger (Memmingen), Bäckerei Holzheu (Dirlewang), Bäckerei Landerer (Legau), Bäckerei Blaschke (Memmingen), Backhaus Häussler (Memmingen), Bäckerei Maier (Memmingen), Bäckerei Schmid (Stetten), Bäckerei Böhm (Sontheim), Bäckerei Nattenmüller (Tussenhausen) und Bäckerei Fähndrich (Bad Grönenbach).