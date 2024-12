Unerlaubtes Böllern mit Folgen in Memmingen

Am Montagabend zündeten Jugendliche und ein Mann in Memmingen und Kirchhaslach unerlaubt Böller und Raketen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte sie insgesamt vier Menschen, die nun alle mit einer Anzeige rechnen müssen.

Böller und Raketen in Memmingen: Vor Silvester ist das Zündeln verboten

Am Abend wurde die Polizei über gezündete Pyrotechnik an verschiedenen Standorten in und um Memmingen herum informiert. Daraufhin konnten Beamte in der Memminger Innenstadt eine Jugendgruppe und in Kirchhaslach einen Mann kontrollieren.

Knalle in Memminger Innenstadt: Jugendliche zünden Pyrotechnik

Alle vier müssen nun mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen.

