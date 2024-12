Sieben Kälber verenden bei Schwelbrand im Unterallgäu in der Nacht

Brand in Niederrieden heute in der Nacht auf Montag (30.12.2024): In einem Stall bei einem Bauernhof im Unterallgäu war nach ersten Informationen der Polizei ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Erstmeldung ging um 2.54 Uhr ein - sofort rückten die Retter aus.

In der Stallung gab es kein offenes Feuer, die Rauchentwicklung war allerdings immens, heißt es heute Morgen seitens der Polizeieinsatzzentrale auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de.

Feuerwehreinsatz: Sieben Kälber verenden bei Stallbrand in Niederrieden heute Nacht

Nach aktuellen Informationen verendeten sieben Kälber, teils mussten durch einen Tierarzt wegen einer Rauchgasvergiftung eingeschläfert werden, so ein Polizeisprecher.

Menschen wurden bei dem Schwelbrand in Niederrieden heute Nacht nicht verletzt. Gegen 3.30 Uhr hatte die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 11.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache gehen heute weiter.

Niederrieden liegt gut zehn Kilometer nördlich von Memmingen in Unterallgäu und hat knapp 1600 Einwohner.