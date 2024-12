Freie Wähler schicken Michael Kroeschell ins Rennen

Die Freien Wähler (FW) schicken Michael Kroeschell bei der Bundestagswahl am 23. Februar ins Rennen. Mit 95 Prozent aller Stimmen wählten die FW-Mitglieder ihn zum Direktkandidaten im neuen Stimmkreis 255, zu dem das Unterallgäu, Memmingen und ein kleiner Teil von Augsburg-Land gehören. Kroeschell ist laut Mitteilung der Partei 47 Jahre alt. Er arbeitet als angestellter Kaminkehrer im in einem Kehrbezirk von Memmingen und Umgebung. Kroeschell engagiert sich zudem in der Vorstandschaft der Freien Wähler in Memmingen und der Freien Wähler in Schwaben.

Kandidat der Freien Wähler machte Praktikum in der Kinderpsychiatrie

Seit seiner Kindheit ist der 47-Jährige in den verschiedensten Vereinen wie beispielsweise beim Eishockey und beim Tennis sehr aktiv. Um Lebenserfahrung zu sammeln, machte Kroeschell Praktika unter anderem in der Kinderpsychiatrie des Klinikums Memmingen sowie bei verschiedenen Unternehmen und Betrieben. Die somit gewonnenen Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen der arbeitenden Bevölkerung könnte er gut in die Arbeit als Bundestagsabgeordneter einbringen, heißt es in der Mitteilung.

Auch Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl bei Nominierung anwesend

„Dass es den Freien Wähler sehr ernst ist, in den Deutschen Bundestag einzuziehen, sah man der Versammlung auch an der Präsenz der politischen Prominenz“, sagte Marlene Preißinger, 1. Vorsitzende Freie Wähler Vereinigung Unterallgäu. Demnach waren Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl aus Kaufbeuren und der Landtagsabgeordnete Anton Rittel aus Augsburg-Land bei der Nominierung anwesend.