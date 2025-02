Klarer Favoritensieg

Es war eine Premiere: Zum ersten Mal wurde bei einer Bundestagswahl im neuen Stimmkreis 255 Memmingen-Unterallgäu abgestimmt. Die meisten Stimmen gaben die Wählerinnen und Wähler dem Kandidaten der CSU, Florian Dorn. Die Chancen standen für den 38-Jährigen bis zuletzt gut, dass er auch in den Bundestag einziehen wird. Wie berichtet, sind mit der Wahlrechtsreform die Direktmandate weggefallen, durch die jeder Sieger eines Wahlkreises bislang automatisch einen sicheren Platz im Bundestag hatte. Ein starkes Ergebnis erzielte auch der AfD-Kandidat Simon Kuchlbauer, der über 20 Prozent holte. Etwas abgeschlagen dagegen die Bewerber der übrigen Parteien.

CSU: Florian Dorn ist zuversichtlich, dass er bereits am Montagabend als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter nach Berlin fahren wird. „Eigentlich müsste es klappen“, betonte der 38-Jährige am Wahlabend, als noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren. Am Ende lag er sogar über dem bayernweiten Schnitt. Es sei nun wichtig, „mit voller Kraft für die Region anzupacken“. Er sprach von einem „guten Wahlkampf“. Sorgen bereite ihm dagegen das Resultat der AfD. „Ich hoffe sehr, dass wir in unserem Wahlkreis überall die stärkste Kraft sein werden“, so Dorn, der seinen Wahlsieg im Zehentstadel in Steinheim feierte.

AfD: Simon Kuchlbauer freute sich über ein „sehr gutes Ergebnis“. Der Wahlkampf sei eine schöne Zeit mit vielen interessanten Gesprächen gewesen. „An den Ständen und bei Veranstaltungen hatte ich bereits festgestellt, dass der Zuspruch sehr groß ist.“ Dass er nun trotz seines guten Ergebnisses keine Chance hat, in den Bundestag einzuziehen, da er es nicht auf die Landesliste der AfD geschafft hatte, kommentierte Kuchlbauer so: „Ich bin seit 2013 bei der AfD. Da gibt es manchmal Siege und manchmal Niederlagen.“ Wichtig sei, dass die Menschen aufgerüttelt worden seien, damit sie sich für ihre Rechte einsetzen.

SPD: Das Ziel von Marcel Keller war ein zweistelliges Ergebnis. Wobei er schon gewusst habe, dass dies schwierig werden könnte. „Die SPD hat in Bayern generell einen schweren Stand.“ Er habe einen engagierten Wahlkampf geführt. Mit Blick auf den bundesweiten Absturz der SPD erklärte Keller: „Das schmerzt und damit kann man nicht zufrieden sein.“ Mit der Migration und der Wirtschaft hätten zwei Themen dominiert. „Da war nicht viel Platz für soziale Themen“, sagte Keller.

Grüne: Die Grünen mit Bundestagskandidat Joachim Linse verfolgten im Memminger Mood Club das Ergebnis zur Bundestagswahl. Jubelschrei bei der Wahlbeteiligung; Zufriedenheit mit Blick auf die bundesweiten Zahlen. „Wir sind stabil geblieben“, so Linse. Sein Wunsch: zweistellig in Memmingen. „Zehn Prozent war meine Zielmarke“, sagte der 38-Jährige, der für die Grünen auch im Stadtrat sitzt. Es war eine Punktlandung. Der Wahlkampf habe ihm großen Spaß gemacht, es sei eine spannende Erfahrung gewesen. Nun blicke er gleich wieder auf sein lokales Engagement: Am Montag ist Plenumssitzung samt Haushaltsdebatte.

Die Linke: „Wir haben uns total gefreut, als wir die erste Hochrechnung gesehen haben“, sagte Jennifer Merx. Die 29-Jährige ging für Die Linke als Bundestagskandidatin an den Start. Sie sei froh, dass sich die Arbeit, die man investiert habe, auszahle. Merx sieht Die Linken im Allgäu gestärkt. Gefeiert wurde im Taki Taki Restaurant in Memmingen. Das eigene Ergebnis im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu habe sie nicht überrascht: „Mit Florian Dorn gab es einen kompetenten Gegenkandidaten. Ich gönne ihm den Erfolg.“ Sie sei mit ihrem Ergebnis zufrieden – auch wenn sie es mit Listenplatz neun möglicherweise nicht in den Bundestag schaffe: „Ich bin hier ja auch ein neues Gesicht.“

FDP: Im Livestream verfolgte Daniel Steffen, der Bundestagskandidat der FDP, die Zahlen zur Bundestagswahl. „Besser kann es immer werden. Das Ergebnis ist aber so wie erwartet“, sagte der 41-Jährige. Er habe sich im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu persönlich nicht mehr ausgerechnet: „Das bundespolitische Ergebnis spiegelt sich eben schon auch im Wahlkreis wider.“

Freie Wähler: „Ich wollte im Mittelfeld landen“, so Michael Kroeschell. Priorität für den Bundestagskandidaten der Freien Wähler im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu sei gewesen, der Partei zu helfen. Ein zweistelliges Ergebnis hätte er sich gewünscht, so der 47-Jährige. Der CSU-Mann Florian Dorn ist aus seiner Sicht als klarer Favorit ins Rennen gegangen.

