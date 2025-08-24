Warum fliegt dieses Auto durch die Luft?

Hat sich dieser Geländewagen in unwegsamem Gelände verfahren und musste deshalb eine „Luftrettung“ eingeleitet werden? Ganz so dramatisch ist die Sache nicht. Es handelt sich um eine Übung der Bundeswehr im Illtertal im Unterallgäu.

Tonneschwere Last baumelt am Haken

Dabei wurde ein Geländewagen der Feldjäger zu Übungszwecken durch das Illertal geflogen. An dem Transporthelikopter aus dem nahegelegenen Laupheim baumelt die tonnenschwere Last an nur einem Haken. Das Manöver erfordert einiges an fliegerischem Können vom Piloten, der das stets schwankende Schwergewicht an anderer Stelle wieder sicher auf festem Boden absetzen musste.