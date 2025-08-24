Icon Menü
Bundeswehr übt im Unterallgäu Fahrzeugtransport mit dem Helikopter.

„Luftrettung“ im Illertal

Warum fliegt dieses Auto durch die Luft?

Wie ein tonnenschwerer Geländewagen an einen Helikopter der Bundeswehr kommt.
    Kommt ein Auto geflogen ...
    Kommt ein Auto geflogen ... Foto: Tom Engel

    Hat sich dieser Geländewagen in unwegsamem Gelände verfahren und musste deshalb eine „Luftrettung“ eingeleitet werden? Ganz so dramatisch ist die Sache nicht. Es handelt sich um eine Übung der Bundeswehr im Illtertal im Unterallgäu.

    Tonneschwere Last baumelt am Haken

    Dabei wurde ein Geländewagen der Feldjäger zu Übungszwecken durch das Illertal geflogen. An dem Transporthelikopter aus dem nahegelegenen Laupheim baumelt die tonnenschwere Last an nur einem Haken. Das Manöver erfordert einiges an fliegerischem Können vom Piloten, der das stets schwankende Schwergewicht an anderer Stelle wieder sicher auf festem Boden absetzen musste.

