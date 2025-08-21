Kündigung: Das Konnex muss aus der ehemaligen Mohrenapotheke in Memmingen ausziehen

Das Konnex in der ehemaligen Mohrenapotheke am Marktplatz ist Geschichte. Aber nur, was die Räumlichkeiten angeht: Der Besitzer hat das Haus verkauft und allen Mietern gekündigt. Acht Jahre lang hat der Soziokulturelle Verein Memmingen das Konnex – was so viel wie Verbindung heißt – als Raum zur Verfügung gestellt, in dem sich politische, soziale oder (sub-)kulturelle Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen treffen konnten. Ohne Miete zu bezahlen oder etwas konsumieren zu müssen. In dieser Zeit sind mehrere Aktionen von dort aus gestartet, die auch Einfluss auf das Stadtgeschehen hatten. Das soll nun an einem anderen Ort seine Fortsetzung finden. Spätestens ab Dezember hofft Sprecher Jakob Gutermann, denn dann feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen.
Politische Arbeit im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden