Der Soziokulturelle Verein Memmingen sucht neue Räume für seinen offenen Treffpunkt „Konnex“.

Politische Arbeit im Allgäu

Kündigung: Das Konnex muss aus der ehemaligen Mohrenapotheke in Memmingen ausziehen

Der offene Raum des Soziokulturellen Vereins war Treffpunkt verschiedener Gruppen und Initiativen. Was dort bisher passiert ist und wie es weitergehen soll.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    Vor dem „alten“ Konnex in der ehemaligen Mohrenapotheke am Memminger Marktplatz stehen (von links) Claudia Jinczek, Felix Mayer und Jakob Gutermann vom Soziokulturellen Verein Memmingen.
    Vor dem „alten“ Konnex in der ehemaligen Mohrenapotheke am Memminger Marktplatz stehen (von links) Claudia Jinczek, Felix Mayer und Jakob Gutermann vom Soziokulturellen Verein Memmingen. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich

    Das Konnex in der ehemaligen Mohrenapotheke am Marktplatz ist Geschichte. Aber nur, was die Räumlichkeiten angeht: Der Besitzer hat das Haus verkauft und allen Mietern gekündigt. Acht Jahre lang hat der Soziokulturelle Verein Memmingen das Konnex – was so viel wie Verbindung heißt – als Raum zur Verfügung gestellt, in dem sich politische, soziale oder (sub-)kulturelle Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen treffen konnten. Ohne Miete zu bezahlen oder etwas konsumieren zu müssen. In dieser Zeit sind mehrere Aktionen von dort aus gestartet, die auch Einfluss auf das Stadtgeschehen hatten. Das soll nun an einem anderen Ort seine Fortsetzung finden. Spätestens ab Dezember hofft Sprecher Jakob Gutermann, denn dann feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen.

