Verkäuferin reingelegt: Mann klaut Handy in Memmingen

In Memmingen ist am Montag eine Frau Opfer eines dreisten Diebes geworden. Die Memmingerin wollte auf einem laut Polizei renommierten Internetportal ihr Handy verkaufen. Daraufhin meldete sich ein Kaufinteressent, der sich mit der Verkäuferin an ihrer Wohnung in der Augsburger Straße in Memmingen verabredete.

Diebstahl an der Wohnungstür

Als der Mann das Handy an der Wohnungstüre begutachtete, ergriff er plötzlich mit dem Gerät in der Hand die Flucht, ohne den zuvor verabredeten Preis zu bezahlen.

Beschreibung des flüchtigen Diebs

Der Mann wird der Polizei zufolge als 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Die Polizei Memmingen sucht nun Zeugen. Wer gegen 19.30 Uhr im Bereich der Augsburger Straße eine rennende oder flüchtende Person gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 08331 100-0 bei der Memminger Polizei melden.

