Wegen Hundespielzeug und Zigaretten: Drei Unfälle mit Sachschäden auf der A96

Am Sonntag, 15. Dezember und Montag, 16. Dezember ist es gleich zu drei Unfällen auf der A96 bei Memmingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, entstanden dabei insgesamt Sachschäden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ursachen für die Unfälle waren teilweise kurios.

Kurioser Unfall auf A96: Hundespielzeug beschädigt Fahrzeug

Am Sonntag war ein Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs, als er auf der Höhe des Buxheimer Parkplatzes einen Schlag vorn am Wagen hörte. Dabei handelte es sich um einen Kunststoffball mit Seil für Hunde, der den Kühlergrill des Autos beschädigt hatte. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Laut Polizeibericht bemerkte der Autofahrer zuvor einen Mann mit seinem Tier auf dem Fußweg neben der Autobahn. Er vermutet, dass er das Spielzeug auf die Straße geworfen haben könnte. Wer den Vorfall beobachtet hat oder den Mann mit Hund an der A96 gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 08331/100-0 melden.

Fahrer sucht nach Zigaretten im Auto - und baut Unfall auf der A96

Weil ein 40-jähriger Autofahrer im Wagen nach Zigaretten suchte, bemerkte er kurz vor der Anschlussstelle Memmingen-Ost ein vorausfahrendes Auto zu spät - und konnte den Unfall trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Nach Polizeibericht beläuft sich der Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Autofahrer keine Personaldokumente bei sich trug. Erst nach zwei Stunden konnte die Identität des Mannes auf der Polizeistation geklärt werden. Ihn erwartet neben einer Verwarnung wegen des Unfalls nun auch eine Anzeige nach dem Freizügigkeitsgesetz.

Autofahrer verliert Kontrolle - und prallt gegen Betonwand

Ein 50-jähriger Autofahrer verlor am frühen Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Erkheim und Holzgünz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug gegen 5.30 Uhr beim Bremsen von der Straße ab, prallte gegen eine Betongleitwand und rutschte an dieser etwa 100 Meter entlang.

Laut Polizeibericht erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Das Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

