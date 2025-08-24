Der Flohmarkt in Memmingen ist eine Fundgrube für Schnäppchenjäger

Die Angebote an den Ständen sind riesig. Sie reichen von der 150 Jahre alten, goldenen Taschenuhr, der Zinn-Teekanne und der kunstvoll gedrechselten Regulator-Uhr bis hin zu ausgefallener Kleidung und einem neuen, luftgekühlten Stromaggregat. Chrom-Vanadium-Werkzeuge und Zinkspray gibt es ebenso zum Schnäppchenpreis wie historische Bierkrüge oder zierliche Kaffeemühlen, die Genuss aus frisch gemahlenen Bohnen versprechen. Die Motivation, all diese Dinge auf dem Flohmarkt im Stadtpark Neue Welt in Memmingen zu verkaufen, könnte aber unterschiedlicher nicht sein.
Bares für Rares
