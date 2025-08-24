Icon Menü
Ein Rundgang über den großen Flohmarkt im Stadtpark Neue Welt in Memmingen.

Bares für Rares

Der Flohmarkt in Memmingen ist eine Fundgrube für Schnäppchenjäger

Ob gezielte Suche oder zufälliger Fund: An den Ständen im Stadtpark Neue Welt gibt es viel zu entdecken. Manche suchen dort etwas, was es nicht zu kaufen gibt.
Von Franz Kustermann
    • |
    • |
    • |
    Andrea Zell und Marina Häublein (von links) suchen sich auf dem Flohmarkt in der Neuen Welt in Memmingen kostengünstige Uhren für den Mann und den Sohn aus.
    Andrea Zell und Marina Häublein (von links) suchen sich auf dem Flohmarkt in der Neuen Welt in Memmingen kostengünstige Uhren für den Mann und den Sohn aus. Foto: Franz Kustermann

    Die Angebote an den Ständen sind riesig. Sie reichen von der 150 Jahre alten, goldenen Taschenuhr, der Zinn-Teekanne und der kunstvoll gedrechselten Regulator-Uhr bis hin zu ausgefallener Kleidung und einem neuen, luftgekühlten Stromaggregat. Chrom-Vanadium-Werkzeuge und Zinkspray gibt es ebenso zum Schnäppchenpreis wie historische Bierkrüge oder zierliche Kaffeemühlen, die Genuss aus frisch gemahlenen Bohnen versprechen. Die Motivation, all diese Dinge auf dem Flohmarkt im Stadtpark Neue Welt in Memmingen zu verkaufen, könnte aber unterschiedlicher nicht sein.

