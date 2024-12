Eishockey: Matchstrafe für Milan Pfalzer vom ECDC Memmingen

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat das Spitzenspiel beim Deggendorfer SC (DSC) verloren. Die Hausherren schlugen das von Daniel Huhn trainierte Team aus Memmingen mit 4:1 und bauten dadurch ihre Tabellenführung weiter aus. Die Gefro-Indians rangieren mit sechs Punkten Rückstand auf Rang drei. Am Freitag kommen die Tölzer „Löwen“ (Tabellenfünfter) zum traditionellen „Spiel der Herzen“ nach Memmingen. Hierzu wird laut ECDC eine große Kulisse erwartet.

Die Indians starteten in Deggendorf mit dem gleichen Line-Up in die Partie wie bereits zwei Tage zuvor gegen den SC Riessersee (5:4-Sieg nach Verlängerung). Die Anfangsminuten verliefen relativ ausgeglichen. In spielerischer Hinsicht schenkten sich die beiden Teams nichts.

Der ECDC schießt in Überzahl kein Tor

Der DSC nutzte in diesem Drittel aber zwei Überzahlsituationen zu Toren, was den Indians nicht gelang. Marcel Pfänder und Antonin Dusek stellten das Ergebnis auf 2:0 für die Hausherren. Die Memminger schafften es nicht, DSC-Goalie Timo Pielmeier zu überwinden, und so ging es mit diesem Rückstand in die erste Pause.

Im zweiten Drittel war das Momentum zunächst aufseiten des DSC. Zudem musste der ECDC eine Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Milan Pfalzer hinnehmen, die nach der Partie noch in eine Matchstrafe umgewandelt wurde. Am Montagvormittag gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) auf seiner Internetseite bekannt, dass Pfalzer für vier Spiele gesperrt werde. Geahndet worden war von den Schiedsrichtern auf dem Eis ein „Check gegen den Kopf- und Nackenbereich“ eines Gegners.

„Eddy“ Homjakovs erzielt den ECDC-Anschlusstreffer

Wichtig war für die Maustädter nach dieser Aktion, dass sie die daraus ebenfalls resultierende fünfminütige Unterzahl ohne weiteres Gegentor überstanden. Auch einen Penalty von Curtis Leinweber parierte ECDC-Goalie Bastian Flott-Kucis in der Folge. Kurz vor Ende des Mitteldrittels waren es die Indians, die in Überzahl auf 1:2 verkürzten. „Eddy“ Homjakovs platzierte den Puck unter der Latte und überwand Pielmeier zum ersten Mal an diesem Abend. Es sollte auch das einzige Mal bleiben.

Die aufkeimende Hoffnung der Memminger wurde bereits zu Beginn des letzten Drittels gedämpft. Marcel Pfänder erzielte durch seinen zweiten Treffer des Abends das 3:1 für Deggendorf. Minuten später sorgte Julian Elsberger per Direktabnahme für die 4:1-Vorentscheidung.

Am Freitag „Spiel der Herzen“ am Memminger Hühnerberg

Die Indians kamen in der restlichen Spielzeit nicht mehr zwingend vor das gegnerische Tor und fanden gegen kompakte Hausherren keine Mittel mehr, um das Spiel nochmals spannend zu machen. Es blieb beim verdienten Heimsieg für den Deggendorfer SC.

Am Freitag geht‘s mit einem Heimspiel weiter. Zum alljährlichen „Spiel der Herzen“ gastieren diesmal die Tölzer „Löwen“ am Hühnerberg. Das Spiel in der Alpha-Cooling-Arena beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bereits online verfügbar und nach Angaben des ECDC „stark nachgefragt“. Die Indians rechnen mit einer Kulisse jenseits der 2500er-Marke.

Das Spiel des ECDC in Deggendorf im Stenogramm Ergebnis: Deggendorfer SC – ECDC Memmingen 4:1 (2:0; 0:1; 2:0).

Tore: 1:0 (11.) Pfänder (Greilinger; 5-4), 2:0 (14.) Dusek (Schopper, Stloukal; 5-4), 1:2 (40.) Homjakovs (Fominych, Svedlund; 5-4), 3:1 (42.) Pfänder (Leinweber, Baßler; 5-4), 4:1 (45.) Elsberger (Schmid, Baßler).

Strafminuten: Deggendorf 13, Memmingen 40.

Kader ECDC Memmingen: Tor: Flott-Kucis (Eisenhut) – Abwehr: Kurz, Peleikis; Svedlund, Meisinger; Ettwein, Schmidbauer; Homann – Angriff: Lillich, Spurgeon, Pekr; Pfalzer, Homjakovs, Fominych; Meier, Schaefer, Schubert; Dopatka.