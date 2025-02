Ein Paradies ohne Fliegeralarm in Erkheim

Millionen von Menschen sind derzeit aufgrund von Kriegen weltweit auf der Flucht – darunter auch zahlreiche Kinder. Viele von ihnen finden in Deutschland Zuflucht. So werden beispielsweise an der Mittelschule Erkheim ukrainische Mädchen und Jungen unterrichtet. Es sind nicht die ersten Flüchtlingskinder, die in der Unterallgäuer Gemeinde aufgenommen wurden. Denn schon während des Zweiten Weltkriegs musste die Erkheimer Schule im Rahmen der sogenannten Kinderlandverschickung Schülerinnen und Schüler aus Essen betreuen.

