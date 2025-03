Narren glänzen mit tollen Ideen und kuriosen Kostümen in Günz

17 ideenreiche Gruppen mit nahezu 500 Teilnehmern zogen am Faschingssamstag bei der siebten Auflage des nur alle zwei Jahre stattfindenden „Karnevalsumzug“ durch Günz: Volker Lohmann, der einst von Köln hierhergezogen war, hatte 2011 den Umzug ins Leben gerufen. Da er im vergangenen Jahr in die Eifel weggezogen war, nahmen in diesem Jahr erstmals Zugleiter Alexander Jirmann und die Feuerwehr Günz mit Kommandant Christoph Aurbacher die Organisation in die Hand.

