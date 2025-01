Mega-Auftakt der Faschingssaison in Memmingen Tausende feiern bei Monsterkonzert und Narrenumzug in der Memminger Altstadt

Guggenmusik-Kapellen verwandeln den Memminger Marktplatz am Freitagabend in ein Tollhaus. Am Samstag sorgen 2500 Hästräger für ein buntes Treiben in der Stadt.