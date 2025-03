Schulschwänzer immer dreister: Vater lügt am Flughafen Memmingen zu vermeintlichen Schulferien

Es war ein Rekord, über den sogar Grenzpolizisten staunten: Ganze 21 „Schulpflichtverstöße“ stellten die Beamtinnen und Beamten am vergangenen Montag am Flughafen Memmingen fest. Heißt: 21 Kinder und Jugendliche wurden am ersten Tag nach den bayerischen Faschingsferien erwischt, die eigentlich schon wieder in der Schule und nicht auf Reisen sein sollten. Ihre Eltern hatten sie lediglich krankgemeldet und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Noch dreister wollte sich gestern am Donnerstag (13.3.2025) ein 47-jähriger Vater aus Baden-Württemberg am Memmingen Airport aus der Sache herauswinden. Bei der Kontrolle eines Wizzair-Fluges aus Kutaissi in Georgien fiel den Polizisten der elfjährige Sohn des Mannes auf. Da in Baden-Württemberg keine Schulferien waren, befragten die Kontrolleure den Vater zum Fehlen seines Sohnes im Unterricht. Doch der Mann versuchte, den Beamten die Lüge aufzutischen, dass es im Nachbarbundesland gerade doch Ferien gebe, heißt es von der Polizei.

Lügengeschichten am Flughafen Memmingen: Erst falsche Schulferien, dann ein Todesfall

Als diese ihm nicht glaubte, änderte er seine Aussage und nannte einen Todesfall im Ausland als Grund, weshalb sein Sohn vom Unterricht fernblieb. Die Polizisten am Flughafen Memmingen fragten bei der Schule nach: Eine Befreiung lag nicht vor, der Vater hatte sein Kind lediglich krankgemeldet.

Die Beamten informierten das zuständige Schulamt in Baden-Württemberg über den Vorfall, das nun über die Höhe des Bußgeldes entscheidet, so die Grenzpolizei am Memminger Flughafen abschließend.

Am Airport in Memmingerberg gilt aktuell noch bis Ende des Monats der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3.2 Millionen Passagiere.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de