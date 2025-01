Das sind die größten Veranstaltungen 2025 in Memmingen

Das alte Jahr ist zu Ende und die letzten Böller- und Raketenreste werden nach und nach weggeräumt. Doch was bringt eigentlich das Jahr 2025? Ein wichtiger Termin ist sicherlich der 23. Februar. Denn an diesem Tag finden die vorgezogenen Neuwahlen des Bundestags statt. Doch auch in Memmingen gibt es in diesem Jahr viele Veranstaltungen, die man sich schon mal, je nach Interesse, vormerken sollte. Denn der Veranstaltungsreigen ist erneut sehr vielfältig. An erster Stelle zu nennen sind diesmal die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum „500 Jahre Zwölf Artikel“. Doch bevor es damit losgeht, warten bereits andere Highlights, wie ein Blick in den Memminger Veranstaltungskalender zeigt. Hier eine Auswahl:

Januar Gleich zu Beginn des neuen Jahres lassen es die Närrinnen und Narren in Memmingen so richtig krachen. Los geht es am 10. Januar mit einem Guggen-Sternmarsch samt Monsterkonzert auf dem Marktplatz. Einen Tag später steht der große Dämmerumzug durch die Altstadt mit zahlreichen Narrengruppen auf dem Programm.

Am 6 und 7. Februar heißt es in der Memminger Stadthalle wieder „Schwaben weissblau, hurra und helau". Foto: Felix Ebert (Archivfoto)

Februar Am 6. und 7. Februar heißt es in der Memminger Stadthalle zum inzwischen 22. Mal „Schwaben weissblau, hurra und helau“. Die Punksitzung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband gilt als einer der Höhepunkt des Faschingstreibens in der Region.

März Zum Auftakt des Jubiläums „500 Jahre Zwölf Artikel“ findet am 7. März eine Zeitreise in das Jahr 1525 mit einer multimedialen Inszenierung (Mapping) an der Kramerzunft, dem Ort des Geschehens, statt. Mehrere historische Schauplätze werden an diesem Abend über Aktionen in Szene gesetzt und über einen Rundweg miteinander verbunden. Zudem veranstalten das Haus der Bayerischen Geschichte und die Stadt Memmingen vom 16. März bis 19. Oktober die Bayernausstellung, die unter dem Titel „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“ steht. Zu sehen ist sie von Dienstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus sowie in der Zunftstube der Kramerzunft.

„Gesund leben mit der Natur": So lautet das diesjährige Motto der Memminger Naturheiltage. Foto: Roland Schraut (Archivfoto)

April Unter dem Motto „Gesund leben mit der Natur“ finden am 12. und 13. April zum 14. Mal die Memminger Naturheiltage in der Stadthalle statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentieren rund 50 Aussteller eine große Themenbreite rund um gesunde Ernährung, präventive Gesundheitspflege und -vorsorge.

Mai Immer am Samstag vor Muttertag verwandelt sich die Innenstadt unter dem Motto „Memmingen blüht“ in einen bunten Frühlingsmarkt für Jung und Alt. Der große Einkaufs- und Familientag findet diesmal am 10. Mai statt. Im Rahmen der Kulturnacht Memmingen präsentieren sich am 24. Mai Memminger Kultureinrichtungen und die freie Szene mit dezentralen Angeboten und Aktionen im gesamten Stadtraum.

Nachdem es im vergangenen Jahr verschoben werden musste, findet das Jubiläums-Stadtfest nun Ende Juni 2025 statt. Foto: Brigitte Waltl-Jensen

Juni Nachdem im vergangenen Jahr das Jubiläums-Stadtfest aufgrund der Hochwasserereignisse in und um Memmingen abgesagt wurde, soll es nun in diesem Jahr klappen. Unter dem Motto „50 Jahre Stadtfest 2.0“ will der Stadtmarketingverein Memmingen die Feierlichkeiten am 28. Juni nachholen. Bereits am 7. Juni erfindet sich das Pflasterspektakel neu. Unter dem Motto „Free Play“ wird die Stadt zur Spielfläche.

Juli Der Juli steht traditionell ganz im Zeichen der Memminger Heimatfeste. Los geht es am 24. Juli mit dem Kinderfest. Einen Tag später wird beim Fischertagsvorabend in der gesamten Altstadt gefeiert, bevor der Reigen der Festivitäten dann am 25. Juli mit dem Fischertag seinen Höhepunkt erreicht. Unabhängig davon ruft der Verein Pride Memmingen bereits am 12. Juli zum dritten Mal zum „Christopher Street Day“ (CSD) auf.

September: Nach der Sommerpause geht es am 13. September mit dem Weinfest auf dem Weinmarkt weiter. Auf dem Manghausplatz findet parallel ein italienischer Spezialitätenmarkt statt.

Der ehemalige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, bekommt im Oktober den Freiheitspreis der Stadt Memmingen verliehen. Foto: dpa/Andreas Gora

Oktober Den Abschluss des Gedenkjahres „500 Jahre Zwölf Artikel“ bildet die Verleihung des Memminger Freiheitspreises 1525 am 3. Oktober an den ehemaligen Fußball-Bundesliga-Trainer Christian Streich, die in ein großes Stadtfest übergehen wird: In Kooperation mit dem Bezirk Schwaben richtet die Stadt Memmingen den Schwabentag aus, der sich dem Jahresthema der Stadt der Freiheitsrechte widmen wird. Auf dem Programm stehen Konzerten, ein Markt der Möglichkeiten und verschiedene Info- und Mitmachangebote. Und natürlich findet in diesem Monat auch wieder der traditionelle Jahrmarkt statt – diesmal vom 11. bis 19. Oktober.

November „Memmingen im Lichterglanz“ heißt es am 28. November – eine Aktion, die normalerweise am Tag der Eröffnung des Christkindlesmarkts stattfindet. Dabei lädt der Stadtmarketingverein zu einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel mit verlängerten Öffnungszeiten ein.

Im Dezember findet traditionell wieder der Christkindlesmarkt statt. Foto: Uwe Hirt

Dezember Auf dem Marktplatz hat der Christkindlesmarkt traditionell täglich bis kurz vor Heiligabend seine Pforten geöffnet.